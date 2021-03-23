Молодой любовник стряс с 50-летней россиянки два миллиона, притворившись спецназовцем без ноги

Фото задержанного: ГУ МВД по РСО-Алания

В Северной Осетии полицейские задержали 35-летнего селянина (житель Октябрьского), год раскручивавшего на деньги 50-летнюю жительницу Омска.

Представившись полковником спецназа на сайте знакомств – что выдумка, альфонс привлек зрелую барышню и целый год по переписке в соцсетях пудрил ей мозги фантастическими рассказами, какой он несчастный. Невзначай жаловался «любимой» на шаткое финансовое положение, выдумывая болезни и прочие проблемы. В республиканском МВД, куда было направлено заявление от потерпевшей, комментируют:

- Подозреваемый рассказывал, что был ранен и врачи должны ампутировать ему ногу. Просил денег и на восстановление дома, который якобы сгорел. Потерпевшая перечислила «несчастному полковнику спецназа» около двух миллионов рублей.

А далее – история по типичному сценарию. Когда деньги уже в кармане у мошенника, тот перестает выходить на связь, блокирует номер телефона и удаляет страницу в интернете. Лишь после этого женщина из Омска поняла, что ее просто использовали.

Задержанный уже во всем признался. На него завели уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Кстати, в прошлом году «Комсомолка» рассказала похожую историю про 58-летнего Михаэля Зловига, оставшегося ни с чем из-за пылких чувств к 55-летней маникюрше Людмиле Меликовой из Северной Осетии. Они тоже общались на расстоянии, узнавая друг друга в переписке через интернет. Когда романтичный иностранец, впечатленный красотой «русской женщины», уже готовился к свадьбе и переезду в Россию, Людмила неожиданно взяла паузу, практически перестав выходить на связь. Немец очень удивился, узнав по прилету во Владикавказ, что на высланные им 69 тысяч долларов дама сердца купила не «любовное гнездышко» для них обоих, а квартиру себе. И что Людочка его больше не любит.

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