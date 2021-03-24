Девушка из Махачкалы выучила наизусть книгу о Гарри Потере

Фото: скриншот шоу «Я почти знаменит» на Первом канале

«Дагестанский феномен», так назвали пользователи сети 13-летнюю девушку из Махачкалы. Школьница по имени Камилла Алиева поразила жюри шоу «Я почти знаменит» на Первом канале своей феноменальной памятью.

Так, Камилла вручила им книги Гарри Поттера «Философский камень». В томе было 398 страниц, и содержание каждой страницы девушка знала наизусть.

В это сложно было поверить членам жюри, куда вошли Николай Цискаридзе, премьер большого театра, народный артист России, Жанна Бадоева, режиссер, телеведущая и Алексей Ягудин, олимпийский чемпион, актер театра и кино.

- Вы открываете книгу, называете мне номер страницы, а я зачитываю наизусть содержание этой страницы, - предложила им Камилла.

Страницу за страницей читала наизусть 13-летняя школьница из Махачкалы. Очарованные талантом девушки члены жюри решили усложнить задачу. Они потом стали зачитывать строки из книги, а Камилла называла номера страниц, на которых были написаны эти слова.

И эта была только первая часть ее номера. Во второй – школьница продемонстрировала свои математические способности. На экран выводили сложные примеры, а Камилла их решала за считанные секунды.

- Это так круто. Так приятно, когда на лице у подростка не 101 прищепка висит, а 101 миллион извилин в голове у прекрасной девушки, - заявил Алексей Ягудин.

Камилла вошла в тройку призеров шоу «Я почти знаменит». Всего в сезоне было 34 финалиста. В тройку лучших помимо дагестанской школьницы вошли гимнаст Валентин Четверкин из Москвы и дворник-художник из Ижевска.

Кстати, Камилла также любит собирать головоломки и проговаривать скороговорки. Ранее в шоу «Я почти знаменит» она вызвалась проговорить самую длинную скороговорку в мире, параллельно собирая головоломки. После этого пользователи сети стали называть ее «дагестанским феноменом».

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