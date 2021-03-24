Опасно для жизни: на бизнесмена со Ставрополья завели дело за торговлю пиявками

Мужчина выиграл более 20 тендеров санаториев и больниц Фото: Архив "КП"

В Минеральных Водах возбудили уголовное дело в отношении местного бизнесмена Александра Семикоза. Его подозревают в преступлении, предусмотренном статьей "Незаконное предпринимательство", рассказывает источник "КП" в правоохранительных органах.

Предприниматель закупал болотных [или природных - Прим.] пиявок, а затем - перепродавал их медучреждениям. По мнению экспертов, они опасны для жизни.

Согласно данным "Госзакупок", ИП Семикоз участвовал более чем в 20 госконтрактах. Среди заказчиков - санатории Кавказских Минеральных Вод и больницы из других регионов (например, городская больница №52 Санкт-Петербурга). Во многих тендерах бизнесмен был единственным участником. Общая сумма контрактов превышает два миллиона рублей.

Семикоз подтвердил "КП" факт того, что против него возбудили уголовное дело. Ранее у мужчины проходила оперативная проверка. Однако подробности дела ему пока не известны - с материалами он поедет знакомиться только завтра.

- Само название "пиявка болотная" некорректное, - говорит Семикоз корреспонденту "КП". - У нее название "пиявка медицинская". У всех производителей какая работа? Мы берем маточный материал, он обязательно должен обновляться. Пиявка дает приплод раз-два, а потом ее надо менять. Пока ее вырастишь - пойдет падеж, это сложный и затратный технологический процесс. Поэтому биофабрики закупают материал у населения.

Мужчина в бизнесе с 2005 года, в гирудотерапии - с 1997. За это время не было ни одной жалобы, а заказчики понимали, что берут болотных пиявок, уверяет предприниматель.

- Заказчики запрашивали сертификат. У меня были добровольные сертификаты лекарственных средств, я их предъявлял - и все. Вопросов о том, где и когда выращивались, не было.

Семикоз считает, что главное отличие природного вида пиявок от лечебных состоит в том, что первые сильнее и эффективнее вторых. При правильных дозировках они помогут организму. Сам бизнесмен уверяет, что ему самому известны случаи, когда неверное использование пиявок приводило к инсульту.

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