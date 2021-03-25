Раскрыты подробности иска "Смешариков" к жителю Ставрополя из-за Бараша

Фото: ГК "Рики"

Ленинский районный суд Ставрополя рассмотрел иск ООО "Смешарики" к местному жителю Юрию Ашихмину. Подробности гражданского иска раскрыл источник "КП", знакомый с материалами гражданского дела.

ООО "Смешарики" и ООО "Мармелад Медиа" обладают правами на изображения всех героев мультика. В их числе - Крош, Ежик, Кар-Карыч, Копатыч, Нюша, Бараш, Пин, Лосяш и Совунья. На сайте ставропольского детского развлекательного центра "Москвик" они увидели нелегальное изображение Бараша.

- Путем сравнения изображений истец делает вывод о том, что изображения, размещенные в предложениях к оказанию услуг аниматоров, являются результатом переработки вышеуказанного персонажа. Таким образом, ответчиком были нарушены исключительные права истца на персонажа «Бараш» из анимационного сериала «Смешарики», - сказано в документе, оказавшемся в распоряжении редакции "КП".

В качестве компенсации истцы требовали 10 тысяч рублей каждому и просили покрыть их расходы на заявление.

У ответчика - Юрия Ашихмина, которому принадлежит домен сайта ДТЦ - был шанс уйти от ответственности. Так, скриншоты изображений аниматоров в костюмах Бараша не были нотариально заверены. Но суд счел такие доказательства достаточными и полностью удовлетворил иск.

По решение Ленинского районного суда Ставрополя ответчик заплатит 20854 рубля.

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