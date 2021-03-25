«Хорошо получает тот, кто хорошо трудится»: сколько зарабатывает водитель такси в Дербенте

Сегодня такси стало неотъемлемой частью больших и малых городов. Такая же понятная услуга, как общественный транспорт, чашка кофе в дорогу или магазин самообслуживания. Предлагаем взглянуть на работу такси изнутри — со стороны водителей.

О внутренней кухне автопредприятий мы поговорили с директором компании «Агроэкотур» Маликом Султановым. Фирма — партнер Яндекс.Такси в Дербенте.

— Тем, кто правильно работает, умеет работать и разбирается, как программа дает заказы — выгодно быть таксистом в Дербенте, — начинает беседу бизнесмен.

ПРОБОК В ДЕРБЕНТЕ НЕ БЫВАЕТ

Руководитель рассказывает про дербентский автопарк. В его компании постоянно работают около 100 человек. Еще 300 дербентцев выходят на линию время от времени. Чаще работают на своих машинах — в Дербенте так выгоднее.

— Постоянные сотрудники платят фиксированное отчисление за выход на смену. Вторые предпочитают отдавать процент по завершению каждого заказа и такси воспринимают как подработку, — говорит Малик Султанов.

Водители, которые хотят не просто работать, а зарабатывать, выходят на линию с 7 и до 9 утра. Часы пик, когда можно перевезти много пассажиров. То же самое и в вечернее время. Днем можно взять перерыв.

— Дербент не как Хасавюрт или Махачкала. Пробок здесь практически не бывает. Поэтому высокий коэффициент редкость. Но с другой стороны, дороги свободные, можно много перевезти людей, — рассказывает директор.

КАК РАБОТАТЬ ПРАВИЛЬНО

Собеседник говорит, что водители Дербента, которые работают правильно — имеют приличный доход. Тайны из этого «правильно» руководители автопарка не делают. Даже завели собственную службу поддержки, готовую помогать водителям. Но по словам Малика Султанова, далеко не все прислушиваются к советам.

— Правильно работать — это когда не выбираешь заказы на вкус и цвет. Тогда алгоритм сервиса начинает выдавать все больше и больше заказов. Предлагает пассажиров, которые находятся совсем рядом. Многие водители, не зная, как работает сервис, делают опрометчивые выводы по итогу первого дня в такси.

Еще инсайд из внутренней кухни: некоторые водители днем уезжают из Дербента за заказами в соседние города. При этом вернуться домой всегда можно с выгодой для себя.

— В Яндекс.Такси для водителей есть удобная функция: найти заказ по пути домой. Вернуться в Дербент можно, захватив попутного пассажира и снова заработать. Ни один сервис такси в Дербенте сегодня такую установку не предлагает, — делится Малик Султанов.

— Так сколько зарабатывают водители такси в Дербенте? И нормальный ли это доход?

— Водитель такси в Дербенте зарабатывает 1500 — 1800 рублей в день. При этом цены на продукты в городе ниже, чем в Махачкале. Для сравнения, обед в кафе в Махачкале выйдет на 500 рублей, а в Дербенте — 250-300 рублей.

ЧТО ГОВОРЯТ САМИ ВОДИТЕЛИ О СВОИХ ДОХОДАХ

Нашему собеседнику мы доверяем. Но можно заметить, что он заинтересованное лицо: сам не водитель, а руководитель. Значит теоретически о зарплатах сотрудниках может лукавить.

Тогда мы стали искать подтверждение словам директора. Через соцсети нашли обычных водителей такси из Дербента. Сдружились и попросили добавить нас в закрытые чаты в мессенджерах. Там водители Яндекс.Такси региона обсуждают насущные дела. Например, много сетуют на качество местных дорог. Говорят, что если не федеральных трассах асфальт более-менее ровный, то прочие проезды в удручающем состоянии.

Иногда затрагивают тему заработков, удачные и неудачные дни — как у всех. Буквально в начале марта в чатах интересовались, кто сколько заработал за короткий февраль. Водители делали скриншоты своих приложений. Сумма указана уже после вычета всех комиссий. Из уважения к таксистам, мы не называем их полных имен и скрыли фото профиля.

Так Максуд заработал чуть более 44 тысяч рублей. Судя по диаграмме дохода за март, его зарплата будет не меньше.

У Мурада доход выше — 46,7 тысяч рублей. Напомним, февраль — короткий месяц. Значит теоретически за полный месяц можно получить доход в 50 тысяч рублей.