Солист "Градусов" стал фигурантом уголовного дела из-за концерта в Крыму

Роман Пашков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Против солиста группы "Градусы" Романа Пашкова завели уголовное дело на Украине. Об этом сообщил председатель движения "Евромайдан-Крым" Сергей Мокренюк, уверенный, что "русская культура убивает людей".

Уголовное дело возбудила так называемая "Прокуратурой АР Крым и города Севастополя", которая находится в Киеве и никакого отношения к российским субъектам не имеет. Артист якобы нарушил вторую часть 332-1 УК Украины "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее по предварительному сговору группой лиц". Кроме Пашкова, "прокуратура" возбудила дело на Григория Лепса, Ларису Долину, Дмитрия Харатьяна, Валерию, Дениса Майданова, Диму Билана, Александра Скляра, Жасмин, Пелагею, Стаса Пьеху, Наталью Майданову, Олега Газманова и еще 12 артистов. Все они участвовали в концерте в честь открытия Крымского моста в 2018 году.

Странное уголовное дело прокомментировал Иосиф Пригожин.

- Это же нелогично: украинские власти предлагают нашим артистам посетить Крым через Украину, но как это сделать, если в Украине они запрещены? В Крыму живут люди с российскими паспортами, они вошли в состав нашей страны путем всенародного голосования - что ж теперь, против всех крымчан дела заводить? Это преступление украинской власти против человечества, это фашизм! Но придет время, и эту власть также осудят, - поделился мнением Пригожин с kp.ru.

Сам солист ставропольской группы "Градусы" Пашков пока воздерживается от комментариев. Отметим, что этим летом у коллектива будет три концерта в крымских городах.

ДОСЬЕ KP.RU

Группа "Градусы" образовалась в 2008 году в Ставрополе. Коллектив был на пике популярности в начале 10-х годов. В это время они выпустили хиты "Голая", "Режиссер" и "Кто ты?".

ВОПРОС-РЕБРОМ

И что теперь - звезд арестуют?

Комментирует адвокат Андрей Алешкин [подробности]