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Общество25 марта 2021 14:10

«Читала по ночам и плакала»: девушка из Махачкалы рассказала, как выучила наизусть 398 страниц книги Гарри Поттера

Для этого школьнице понадобилась всего лишь неделя
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото из личного архива Камиллы Алиевой

14-летняя школьница из Махачкалы по имени Камилла Алиева поразила жюри шоу «Я почти знаменит» на Первом канале своей феноменальной памятью. Она выучила наизусть 398 страниц книги «Философский камень» Гарри Поттера и воспроизвела их.

В это сложно было поверить членам жюри, куда вошли Николай Цискаридзе, премьер большого театра, народный артист России, Жанна Бадоева, режиссер, телеведущая и Алексей Ягудин, олимпийский чемпион, актер театра и кино.

- Вы открываете книгу, называете мне номер страницы, а я зачитываю наизусть содержание этой страницы, - предложила им Камилла.

Страницу за страницей читала наизусть 14-летняя школьница из Махачкалы. Очарованные талантом девушки члены жюри решили усложнить задачу. Они потом стали зачитывать строки из книги, а Камилла называла номера страниц, на которых были написаны эти слова.

И эта была только первая часть ее номера. Во второй – школьница продемонстрировала свои математические способности. На экран выводили сложные примеры, а Камилла их решала за считанные секунды.

- Это так круто. Так приятно, когда на лице у подростка не 101 прищепка висит, а 101 миллион извилин в голове у прекрасной девушки, - заявил Алексей Ягудин.

14-летняя Камилла учится в Республиканском многопрофильном лицее для одаренных детей в 8 классе. Кроме этого школьница занимается в музыкальной школе имени Кажлаева в Махачкале по классу фортепиано и играет на флейте.

В беседе с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» школьница рассказала, как ей удалось выучить 398 страниц книги «Философский камень»:

- Мне было девять лет, когда я впервые на одном дыхании посмотрела фильм Гарри Потера. Потом захотела прочитать книгу. Правда, долго подбирала перевод. Мне было важно, чтобы он был правильный, а именно – Grossmann. Я где-то семь раз прочитала книгу «Философский камень». И каждый раз как в первый, - вспоминает Камилла.

До этого финального номера, где девушка поразила членов жюри феноменальной памятью, она успела в отборочном туре шоу проговорить самую длинную скороговорку, параллельно собирая головоломки. И готовилась поразить судей математическими способностями в финале:

- Когда я заполняла анкету на шоу «Я почти знаменит», указала, что знаю каждую страницу книги «Философский камень». И когда пришло время выбрать номер для финального испытания – режиссеры заинтересовались этим и сказали, что хотели бы воплотить эту идею в номер. Я знаю содержания этой книги, но мне пришлось еще и выучить ее по страницам. Сроки были даны минимальные, а именно – неделя. Мне сказали не цитировать, а именно наизусть прочесть. Учила я с помощью мнемотехники до трех часов ночи каждый день. Мы с моим педагогом Анной Бондаренко из Пятигорска были на связи 24/7. В книге 398 страниц. Когда я выучила первые 300 – казалось, что уже ничего не способно поместиться в моей голове. Думала, забуду все, что учила до этого. Но, нет, получилось. Кстати, последние 20 страниц книги я доучила уже на программе «Я почти знаменит», - признается Камилла.

Фото: Инстаграм педагога Камиллы Анны Бондаренко

Школьница занимается мнемотехникой менее полугода. В режиме онлайн ее учитель из Пятигорска помогает ей делать то, что для других ровесников кажется фантастикой:

-Мнемотехника – это наука, которая позволяет нам, используя определенные технические приемы и способы запоминать любой вид информации в любых его проявлениях и формах. Дело в том, что наш мозг не всю информацию умеет запоминать. Допустим, он может представить слова, но запоминает только образы. А мнемотехникеа учит, как переводить любую информацию в образы удобную для восприятия нашего мозга. Например, наш мозг не запоминает числа. Для него - это просто набор символов, с которым что-то надо делать. А вот мнемотехника – это кодировка информации. Я учу кодировать в удобный формат для нашего мозга любую информацию: исторические события, даты, слова, имена, лица людей, иностранные слова. Например, любой воспитанник может за час запомнить до 100 иностранных слов. Одним словом, мнемотехника учит наш мозг слышать нас, - объясняет педагог из Пятигорска Анна Бондаренко.

По ее словам, за красивой телевизионной картинкой скрываются слезы, бессонные ночи, колоссальный труд.

Фото: Инстаграм педагога Камиллы Анны Бондаренко

- Финальные съемки шоу «Я почти знаменит» проходили очень тяжело. Длились больше 20 часов. Перед этим Камилла всю ночь плакала. Переживала, вдруг что-то не получится так, как планировалось. Времени на то, чтобы выучить книгу было мало. Приходилось учить, но ночам. Во время ее выступления я находилась в зале и просто боялась дышать, - делится Анна.

После феноменального выступления 14-летней Камиллы на шоу на Первом канале, многих в соцсетях волновал вопрос, почему и зачем она выучила именно содержание этой книги:

- Дело в том, что я учусь в классе с биолого-химическим профилем. Хотела бы в будущем стать ученым. А книга «Философский камень» как раз -таки меня и привлекла своим содержанием. Ведь, мы знаем, что до зари наступления химии как науки были алхимики, а там и философский камень. Все алхимики пытались найти камень, который превращает неблагородные металлы в благородный, а именно в золото.

Фото из личного архива Камиллы Алиевой

Кстати, персонаж книги Николас Фламель, человек, раскрывший тайну философского камня, существовал на самом деле.

Правда, в отличие от книжного героя он так и не нашел секрет бессмертия. Известный алхимик скончался в 1417 году. Зато Николас научился трансформировать металлы в чистое золото, но никогда не использовал это для своего обогащения. Кстати, любопытный факт, в середине 20 века в Национальной библиотеке Парижа обнаружили рукопись, составленную последователем и учеником Николаса Фламеля.

В завещании алхимик раскрывает этапы создания философского камня. Обращено завещание к племяннику Николаса, автор говорит, что ингредиенты для приготовления реагента он унесет с собой в могилу, таким же образом советует поступить и родственнику.

А вообще Камилла признается, что могла выучить наизусть любую книгу. Правда, в этот раз школьница из Махачкалы хотела бы выучить что-нибудь религиозное.

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