Массовая драка в Кабардино-Балкарии: потасовка закончилась убийством

Архив-"КП" Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Массовая драка в Кабардино-Балкарии произошла в Прохладненском районе с участием мужчин и женщин из двух семей. Женщины бросались под нож в руках у одного из участников потасовки, чтобы угомонить сцепившихся. Били мужчин палкой! Отчаянные попытки все прекратить не увенчались успехом. К несчастью, без жертв не обошлось.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского СКР, в драке с поножовщиной погиб 40-летний мужчина. В грудную клетку его ударил ножом 34-летний местный житель — он уже помещен под арест как подозреваемый в особо тяжком преступлении — умышленное убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Массовая драка в Кабардино-Балкарии попала на видео:

Перед публикацией мы удалили звук, чтобы не шокировать читателя. В полной версии ролика слышны душераздирающие выкрики женщин и жуткий крик мужчин, ставших свидетелями гибели человека.

Следователи выясняют причины произошедшего.

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