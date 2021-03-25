Минкультуры России отреставрировало цирк и филармонию Кисловодска

Рабочая встреча первого заместителя министра культуры России и председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова в Кисловодске

Сегодня в Кисловодск прибыла делегация чиновников во главе с первым заместителем министра культуры России Сергеем Обрывалиным и председателем комитета Совета Федерации и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым.

Представители власти решили обсудить вопросы развития культуры в Кисловодске. В основном их интересовала реставрация крупных культурных объектов.

По словам первого заместителя, министерство культуры России уже помогло в восстановлении цирка, Главных нарзанных ванн и Северо-Кавказской государственной филармонии.

- Кисловодск обладает богатым культурным наследием и насчитывает сотни исторических и архитектурных памятников. Минкультуры России готово оказать содействие в реализации намеченных мероприятий в рамках комплексного развития города-курорта, - заявил Обрывалин.

В ближайшее время планируют отреставрировать основное здание филармонии, "Дом Княжны Мери", кино-концертный комплекс "Россия" и детскую музыкальную школу имени С.В. Рахманинова. Работу начнут уже в 2022 году, пока что готовят сметную документацию.

А председатель комитета СФ обратил внимание на плохую благоустроенность территории у Музыкальной раковины. Ее восстановили в 2018 году, но все еще нужно поработать над внешним видом прилегающих пространств.

- Курзал - уникальный объект, который заслуживает внимания федеральных властей. В свое время здесь пел Шаляпин, играл Рахманинов. Мы приложим усилия, чтобы привести здание в порядок в соответствии с архитектурным стилем, - подметил Артамонов.

Представители власти осмотрели еще несколько объектов культуры и искусства, а также оценили общее благоустройство города и инфраструктуру.

Рабочая встреча первого заместителя министра культуры России и председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова в Кисловодске

Напомним, Северо-Кавказская государственная филармония является важной для города и региона культурной площадкой. В 2018 году здесь выступали актеры театра имени Вахтангова со спектаклем «Матренин двор». Их гастроли также организовали силами министерства культуры России.

А в 2015 году цирк Кисловодска посетил известный дрессировщик и глава Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

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