В Дагестане горит бывший банкетный зал «Столичный»

В Махачкале горит бывший ресторан "Столичный" Фото: соцсети

В столице Дагестана в пятницу днем, 26 марта, вспыхнул огонь в здании бывшего банкетного зала «Столичный». Сейчас в этом здании располагается организация по изготовлению пластиковых окон. Пламя распространилось по крыше здания на площади в 48 квадратных метров.

На место ЧП тут же выдвинулись пожарные расчеты. Специалисты приступили к локализации возгорания.

- Горит кровля бывшего банкетного зала «Столичный» на площади 48 квадратных метров, который ныне является цехом пластиковых окон. Здание двухэтажное размерами 70 на 25 метров. Половина здания охвачено открытым огнем, идет распространение по кровле, - сообщили в ГУ МЧС по Республике Дагестан.

По словам очевидцев, пожар продолжает набирать силу — огонь перекинулся на все этажи здания. Едкий дым быстро распространяется по прилегающей к горящему зданию территории.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания пока не называются. Ущерб еще только предстоит установить.

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