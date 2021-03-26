Ставропольского таксиста, таскавшего по дороге привязанную собаку, не привлекли к ответственности

Компания-перевозчик принесла свои извинения

Водителя такси со Ставрополья, волочившего по дороге привязанную к машине собаку, не стали привлекать к уголовной ответственности по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Официальный ответ на запрос «КП-Северный Кавказ» в краевом ГУ МВД звучит следующим образом:

«Сотрудниками Отдела МВД России по городу Железноводску по данному факту проведена проверка сведений, которые ранее были опубликованы в социальных сетях. По результатам проведенных мероприятий в возбуждении уголовного дела отказано, что подтвердили надзорные органы».

Пояснения не предоставлено. Случай произошел в Иноземцево 16 января 2021 года. Происходящее снял видеорегистратор:

Видим, такси волочит по дороге собаку без признаков жизни. Ставшая очевидцем местная жительница Ольга Ялдыгина пояснила, что поводок был защемлен задней дверью автомобиля и ужасающую картину наблюдали в том числе дети.

Компания «Яндекс.Такси» принесла извинения за своего водителя, отметив, что он больше никогда не сможет выполнять заказы их сервиса.

- Мы считаем, что людям, склонным к садизму, не место в сфере обслуживания, - сообщил после инцидента представитель компании-перевозчика.

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