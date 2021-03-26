Брат чемпиона мира ММА, погибшего в ресторанной драке, подозревается в расправе над его убийцей

Фото: IF FCF-MMA

Ночью 23 марта в ресторане Моздока двукратного чемпиона FCF MMA Алана Хадзиева ударили ножом в сердце, когда тот попытался разнять дерущихся. Боец скончался в реанимационном отделении городской больницы.

Как стало известно «КП-Северный Кавказ», помимо друзей свидетелем произошедшего стал присутствовавший в зале его старший брат, 38-летний Вячеслав Хадзиев. Сразу после гибели Алана, утверждают следователи, он зарезал убийцу. Сегодня брат чемпиона является подозреваемым в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти другому человеку»).

Дело направили на рассмотрение в Нальчикский гарнизонный военный суд, потому что Вячеслав Хадзиев – военнослужащий. Накануне было отклонено ходатайство о заключении его под стражу.

Военнослужащего Вячеслава Хадзиева не заключили под стражу. Фото: пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда

- Хадзиев, который содержался в изоляторе временного содержания МВД России по Моздокскому району Северной Осетии, освобожден из-под стражи в зале суда, - комментируют «КП» в пресс-службе ведомства.

Нам уточнили, что в настоящий момент никакой меры пресечения не избрано вообще. Фактически Хадзиев остается на свободе, пока какое-либо решение не примут в следственном комитете. «Это теперь их прерогатива», - сказал председатель военного суда корреспонденту «КП». Впрочем, постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о помещении подозреваемого под арест пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, что кроме 31-летнего чемпиона ММА убитым Валиевым был ранен 29-летний мужчина. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии, но выжил, и сегодня его жизни ничего не угрожает.

31-летний тяжеловес (при росте почти 1,8 метра весил под сто килограммов) получил колото-резанные ранения и умер в реанимационном отделении. Фото: личный архив Алана Хадзиева

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