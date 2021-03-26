Погода в Ставрополе на апрель 2021 года: что обещают синоптики

Показания сервисов разнятся Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в Ставрополе на апрель 2021 года обещает подмочить настроение местным жителям. Это следует из данных "Яндекс.Погоды".

При составлении прогноза специалисты сервиса берут данные за 10 лет и усредняют их. Согласно их выводам, большую часть месяца ознаменуют дожди и высокая влажность. В апреле ожидают только семь ясных дней. Правда, температура не опустится ниже 10 градусов. К концу месяца воздух прогреется до комфортных 18 градусов.

Температура и вероятность осадков в Ставрополе на апрель Фото: Яндекс

Однако Gismeteo дает иной прогноз погоды в Ставрополе на апрель. По их данным, солнечных дней в городе будет больше, чем пасмурных и дождливых. Температура будет колебаться от 6 до 16 градусов. В концу месяца установится теплая погода.

Метеоролог Роман Вильфанд в эфире Радио "Комсомольская правда" сказал, что на юге Европейской России (куда входит и Ставрополь) температурный фон существенно ниже, чем в умеренных широтах. Однако снег должен сойти уже в начале апреля.