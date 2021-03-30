Дагестанская студентка требовала 20 тысяч за «голое» фото однокурсницы со Ставрополья

Студентка шантажировала отца подружки Фото: Борис КУДРЯВОВ

Очередной случай шантажа интимными кадрами расследуют правоохранительные органы Дагестана. Юная студентка из Табасаранского района требовала с родственников подружки-однокурсницы из Ставропольского края 20 тысяч рублей и обещала в случае неуплаты «слить» интимные снимки в Сеть.

С заявлением о вымогательстве в полицию Дагестана обратился 45-летний ставрополец. Правоохранителям он рассказал, что 18-летняя девушка грозится распространить пикантные фотографии его дочки и требует деньги.

Выяснилось, что шантажистка какое-то время жила в доме подружки, с которой учится в институте на одном курсе. Девочки ночевали в одной комнате. В какой-то момент гостья из Дагестана сфотографировала подружку в обнаженном виде. Снимки удалять не стала и, когда через время в доме возникла конфликтная ситуация, пустила кадры в ход.

Дагестанскую гостью, к слову, из дома «попросил» отец пострадавшей. Мужчине не понравилось непристойное поведение студентки. Нести ответственность за разгульные поступки кавказской девочки он не захотел и выставил ее за дверь. А уже через некоторое время стал получать сообщения от нее с требованием заплатить за «голые» фотки его дочки.

Что подтолкнуло 18-летнюю жительницу Дагестана к противоправным действиям — женская месть или жажда легкой наживы? Ответ выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Кстати, вычислить местонахождение несостоявшейся вымогательницы правоохранительные органы смогли быстро.

- В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими подозреваемая в вымогательстве доставлена в отдел. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - рассказали в пресс-службе МВД по Дагестану.

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