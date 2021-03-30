ЕСПЧ обязал Россию выплатить 120 тысяч евро отцу застреленных во время спецоперации пастухов в Дагестане

Фото: пресс-служба ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 120 тысяч евро компенсации Муртазали Гасангусейнову из Дагестана, чья сыновья были застрелены в августе 2016 года в ходе близ селения Хандах Шамильского района. Соответствующее решение размещено на сайте Страсбургского суда.

Напомним, тела 19-летнего Гасана и 17-летнего Наби Гасангусейновых с огнестрельными ранениями были обнаружены на рассвете. В ту ночь они возвращались с пастбища домой. По словам родных, на парнях была чужая одежда. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что братья якобы «открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и ответным огнем были уничтожены».

В отношении застреленных парней посмертно возбудили уголовные дела о нападении на представителей власти и о незаконном хранении оружия. Позже уголовное дело было закрыто.

Все годы после смерти сыновей их отец Муртазали требовал от властей расследовать дело об убийстве его детей, обращался во все возможные инстанции и даже устраивал одиночные пикеты и объявлял голодовку.

В 2017 году дело об убийстве пастухов все же возбудили. Но до настоящего времени нет ни подозреваемых, ни обвиняемых по делу.

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