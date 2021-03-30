Динамо Ставрополь — Машук КМВ: где смотреть и во сколько начнется прямой эфир 30 марта 2021

Матч начнется в 18:00 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе 30 марта 2021 года пройдет краевое дерби. На стадионе "Динамо" местный клуб встретится с пятигорскими конкурентами. Где и когда можно посмотреть матч Динамо Ставрополь - Машук КМВ - в материале "КП".

Команды соседствуют не только территориально. "Динамо Ставрополь" в зоне "Юг" второго дивизиона ПФЛ занимает десятое место, "Машук КМВ" - девятое. В последних пяти мачтах ставропольские динамовцы дважды выиграли, дважды проиграли и один раз сыграли вничью, забив 8 мячей. А пятигорчане - только однажды проиграли. В остальных случаях они победили, поразив ворота 12 раз.

Прямая трансляция матча Динамо Ставрополья - Машук КМВ начнется 30 марта, в 18 часов. Встречу будет транслировать (кто будет транслировать).