Забыли заплатить: как не испортить отпуск из-за долгов

Во время акции задолженность можно узнать прямо перед отлетом, но, согласитесь, лучше сделать это заранее. Фото: Алексей ФОКИН

На фоне ослабления ряда ограничительных мер в связи с улучшением эпидемиологической ситуации многие начинают планировать отпускные поездки, в том числе за границу. Однако в данном случае, напоминаем, важно проверить свою «чистоту» перед бюджетом, а именно - наличие задолженности по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество физических лиц.

Дело в том, что к должникам применяются меры принудительного взыскания. И неуплата налогов может обернуться не только арестом имущества или списанием средств с банковских счетов. Как показывает практика, распространенной мерой воздействия на должников стал запрет на выезд за пределы страны.

При этом, помимо основной суммы долга, уплатить придется еще и исполнительский сбор - 7 процентов от подлежащей взысканию суммы, но не менее 1 тысячи рублей, а также пеню, начисляемую ежедневно после наступления срока уплаты.

Меры принудительного взыскания - весьма действенный метод борьбы с задолженностью, сообщили в управлении ФНС России по Ставропольскому краю. В результате работы по взысканию за 2020 год в бюджет поступило 4,3 млрд рублей по имущественным налогам, из них 2,1 млрд рублей составили поступления от мер принудительного взыскания. К слову, уточнить своевременность исполнения своих налоговых обязательств сейчас можно дистанционно. Узнать о наличии задолженности и уплатить ее можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте www.nalog.ru.

В свою очередь, в краевом управлении Федеральной службы судебных приставов России напомнили также о вероятности существования у физлиц других долговых обязательств - например, по неуплате штрафов и т. д. И проверка задолженности по имеющимся исполнительным производствам также не потребует личных визитов в ведомство. На его сайте работает бесплатный информационный сервис ФССП России «Банк данных исполнительных производств», где любой желающий сможет проверить себя и близких - достаточно ввести фамилию, имя, отчество человека.

Сервис предоставит исчерпывающую информацию не только о сумме долга, но и о том, в каком подразделении находится исполнительное производство, а также контакты судебного пристава-исполнителя. Здесь же при обнаружении задолженности есть возможность оплатить ее или сформировать квитанцию для оплаты на Портале госуслуг.

К примеру, в этом году должник из Шпаковского района заплатил 73 тысячи рублей налогов, чтобы вернуть свой автомобиль, который в ходе рейда был остановлен на дороге, арестован и изъят. Получить его обратно владелец смог только после предъявления судебным приставам документов из налоговой службы об отсутствии задолженности. А другой должник в аэропорту узнал, что не сможет вылететь в путешествие на Кубу из-за имеющегося долга в 100 тысяч рублей.

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