Перекладывание вины

Александр Золотарев.

12 марта во время регистрации на рейс в Москву в аэропорту Ставрополя был задержан заместитель председателя правительства края Александр Золотарев. Он собирался лететь в Ноябрьск (ЯНАО), но вместо этого оказался в СИЗО - как «пытающийся скрыться» от следствия. На самом деле Золотарев летел к родне, будучи в официальном отпуске. Спустя три часа в следственном отделе по Промышленному району Ставрополя он узнал, что его обвиняют во взятках. Его дело выделили из дела экс-министра строительства края Алексея Когарлыцкого, по которому Золотарев проходил свидетелем.

Когарлыцкий, заключивший со следствием сделку, обвинил Золотарева в том, что именно он требовал от него брать с подрядчика АО «Гипроздрав» взятки за покровительство при реализации госконтрактов. За эти показания экс-министра перевели из СИЗО под домашний арест, а его слова положили в основу обвинения. При этом полиграф, пройденный Золотаревым и подтвердивший его непричастность к преступлениям, следствие во внимание не приняло.

Когарлыцкий рассказал, что взятки полностью отдавал Золотареву, за это рассчитывая лишь на покровительство по службе. При этом вопрос, как же тогда он признал вину именно в получении взяток, а не в посредничестве, заданный во время очной ставки, был снят следователем. Когарлыцкий не смог вспомнить ни даты, ни месяца передачи денег, ни даже какие суммы были в пакетах «BMW», которые он якобы оставлял в машине Золотарева. Не смог назвать и марку машины, на которой он и посредник Теунаев ездили к дому зампреда.

К показаниям свидетелей Теунаева и Горькавенко, посредников при обналичке денег от «Гипроздрава», освобожденных от уголовной ответственности после «деятельного раскаяния», тоже много вопросов.

Теунаев говорит, что о роли Золотарева знает лишь со слов Когарлыцкого, а Горькавенко, что Золотарева вообще не знает и никогда его не видел. Не допрошены другие свидетели. Дионис Джанов мог бы опровергнуть версию о том, что Когарлыцкий нанимал персонал для ремонта искусственного пруда в доме родителей Золотарева и якобы оплатил это деньгами одной из взяток. Ва дим Мерзляков - рассказать о содержании разговоров между ним и Сизовым, на которого Когарлыцкий ссылался на очной ставке. Эти свидетели следователем не допрошены, несмотря на ходатайство адвоката.

Когарлцыкий и Теунаев рассказали, что перед встречами с Золотаревым оставляли свои телефоны на мойке на проспекте Кулакова. Однако ходатайство защиты о проверке фактического местонахождения телефонов в указанные Когарлыцким промежутки времени исполнено не было. Между тем такая проверка, а также определение геолокации телефона самого Золотарева в это же время, могли бы полностью подтвердить или опровергнуть утверждения Когарлыцкого.

Не изучалось и движение денег со счетов «Гипроздрава» на счета других организаций - в тех суммах, о которых рассказал Когарлыкий. Директора фирм, через которые «Гипроздрав» выводил деньги для взяток, тоже допрошены не были. Защита настаивает и на проведении следственного эксперимента, чтобы проверить, а поместятся ли суммы в наличных, озвученные Когарлыцким, в один пакет «BMW». Есть у защиты претен зии и к соблюдению процессуальных норм. Жалоба на следствие направлена в адрес прокурора Ставропольского края Александра Лоренца.

- Почему дело возбуждено следственным отделом по Промышленному району, хотя место, где якобы Золотарев получал взятки от Когарлыцкого, находится в Октябрьском? Также мы считаем, что самостоятельное возбуждение дела в отношении Золотарева по тем же самым фактам, по которым уже больше года идет расследование в отношении Когарлыцкого, незаконно. Рапорт следователя об обнаружении признаков преступления, постановления о выделении материалов из дела Когарлыцкого и о возбуждении дела против Золотарева вынесены одной и той же датой, что говорит об отсутствии самостоятельных проверочных мероприятий, - убежден адвокат Максим Сергушин. - Ну и самое главное: предмет взятки - 63 млн рублей - так и не был найден, несмотря на более чем активные поиски этих денег у Александра Золотарева и бездействие следователей по поиску денег у Когарлыцкого и Теунаева. Андрей