Накормим себя и страну: на Ставрополье растет производство продуктов

Богата земля ставропольская.

Вопрос продовольственной безопасности, которому на Ставрополье всегда уделяли большое внимание, стал особенно актуальным в начале пандемии коронавируса. Но проблему нехватки продуктов, возникшую из-за неоправданного, хотя и вполне объяснимого, ажиотажа, региональным властям удалось быстро решить - в том числе благодаря достаточным запасам в закромах края местной продукции.

И, несмотря на то, что 2020 год выдался очень сложным, сегодня можно уже с уверенностью говорить о том, что ставропольские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности к новым условиям адаптировались и с трудностями справились.

Ковид не помешал

Развитию пищевой и перерабатывающей промышленности власти Ставрополья уделяют особое внимание.

- Эта сфера экономики - системообразующая. Она существенно влияет на формирование агропродовольственного рынка, продуктовой и экономической безопасности в целом, - говорит и. о. первого заместителя председателя правительства Ставропольского края Николай Великдань. - Перед этой отраслью стоят очень важные задачи, в том числе создание гарантированно высоких стандартов жизнеобеспечения населения. В последние годы в крае отмечается стабильный рост объемов производства пищевых продуктов, и качество их постоянно улучшается.

Эту позитивную тенденцию удалось сохранить даже в прошлом году - несмотря на все ограничительные меры, которые пришлось принимать в регионе для защиты от COVID-19. В 2020 году по сравнению с 2019-м на Ставрополье стали больше производить растительных масел, сыров, питьевого молока, мясных полуфабрикатов, мяса крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы, круп и майонезов, рост составил от 2 до 18%.

И хотя из-за сложной эпидемиологической обстановки ставропольские товаропроизводители потеряли некоторые рынки сбыта, пищевая и перерабатывающая промышленность края не только сохранила прежние позиции по производству основных продуктов питания, но в целом даже нарастила объемы. Оборот предприятий-производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, в 2020 году достиг 115,9 млрд рублей, что на 3,2% больше, чем в 2019-м. Доля этой сферы в краевом промышленном обороте составила 29,1%.

Пандемия не стала препятствием и для открытия в крае новых предприятий переработки, а также модернизации старых - благодаря реализуемым на Ставрополье 7 инвестпроектам общей стоимостью более одного миллиарда рублей. В результате в регионе появились 4 новых предприятия, а три были модернизированы и реконструированы, все это дало отрасли 238 новых рабочих мест.

Два проекта стоимостью 656 млн рублей реализованы в сфере переработки молока. В Шпаковском муниципальном округе заработал современный комплекс по производству козьего молока и продуктов его переработки, в Александровском муниципальном округе - предприятие по производству молока и молочной продукции.

Производство продуктов из козьего молока - новое важное направление для края. Фото: сайт губернатора СК.

- В сфере переработки молока появились 95 новых рабочих мест. И, что очень важно, вся молочная продукция, которую производят на открывшихся предприятиях, высокого качества и востребована как ставропольскими покупателями, так и в других регионах России, - подчеркнули в правительстве.

Еще два современных предприятия, но уже по производству хлебобулочной и кондитерской продукции, открылись в 2020 году в Невинномысске и Новоалександровском городском округе (143 рабочих места). В проекты было инвестировано 83 млн рублей.

Кроме того, 295 миллионов рублей были направлены на модернизацию и техническое перевооружение перерабатывающих предприятий в Изобильненском городском округе и Пятигорске.

6,5 миллиарда на развитие отрасли

В этом году для развития пищевой и перерабатывающей промышленности планируется реализовать 16 инвестиционных проектов общей стоимостью около 6,5 млрд рублей. В результате в крае создадут 873 новых рабочих места.

В Минераловодском, Изобильненском и Новоалександровском городских округах планируется открыть 4 предприятия по переработке мяса. Стоимость проектов, которые дадут краю 422 рабочих места, - около 5 млрд рублей.

6 инвестпроектов (в Андроповском и Предгорном муниципальных округах, в Благодарненском, Ипатовском и Изобильненском городских округах) в 2021 году планируется реализовать в сфере переработки молока. Здесь речь идет о создании трех новых предприятий и модернизации и реконструкции трех действующих, что приведет к появлению 117 новых рабочих мест. Вложить в проекты планируется около 500 млн рублей.

Еще 3 проекта будут реализованы в Невинномысске: два - по переработке плодоовощной продукции и один проект - по производству кондитерских изделий. Общая инвестиционная емкость их - более 380 млн рублей, планируется создание 190 рабочих мест. Более 900 млн намерены инвестировать в три новых предприятия в Изобильненском городском округе, на которых 143 работника займутся переработкой семян подсолнечника и зерен кукурузы.

Больше продукции - разной и вкусной

В этом году в Минераловодском городском округе откроется крупнейший на Ставрополье мясоперерабатывающий комбинат. В реализацию проекта, который даст краю 328 рабочих мест, вложили более 3,5 млрд рублей.

На предприятии будут выпускать 60 тонн мяса в сутки и 20 тысяч тонн готовой продукции в год! Здесь запустят производство мясных полуфабрикатов (фарш, котлеты, кусковые полуфабрикаты, стейки/отбивные, мясо для жарки), колбасных изделий (сосиски, сардельки, варено-копченые и полукопченые колбасы, копченые отбивные), мясных деликатесов и мясных консервов. Сегодня на заводе уже действует цех по убою и обвалке крупного рогатого скота, сейчас продукция поставляется в торговые сети Ставрополья, республик СКФО и других регионов России.

Еще один инвестпроект (строительство мясоперерабатывающего комплекса и логистического центра) будет реализован в этом году в Новоалександровском городском округе. Инвестиционная емкость проекта, который даст краю 30 дополнительных рабочих мест, - 550 млн рублей. Мощности мясокомбината увеличатся, здесь смогут производить до 10 тысяч тонн продукции в год, а также расширить ее ассортимент.

В Изобильненском горокруге идет строительство цеха по глубокой переработке мяса индейки мощностью до 2,5 тысячи тонн готовой продукции в год. Здесь будут выпускать колбасные и деликатесные изделия и создадут 63 рабочих места. Стоимость проекта - 472,3 млн рублей.

Еще один большой проект реализуется в сфере переработки молока - в Предгорном районе на действующем молзаводе идут модернизация и техническое перевооружение основного оборудования. Стоимость проекта составит 200 млн рублей, на предприятии появится дополнительно 50 новых рабочих мест.

Край - один из лидеров в стране

Ставрополью, по праву считающемуся житницей страны, удается сохранять флагманские позиции по многим ключевым направлениям в перерабатывающей и пищевой промышленности. Край является одним из лидеров в России по объемам производства сельскохозяйственной продукции.

В общероссийской корзине существенная доля ставропольской продукции по: муке - 3,5 процента (+ 0,5 процента к 2019 году), макаронным изделиям - 4,1 процента (+ 0,2 процента), минеральной воде - 7,3 процента, мясу птицы - 7,9 процента (+ 1,1 процента).

А в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Ставрополье является лидером по производству макаронных изделий, мяса и субпродуктов, мяса птицы и продуктов для детского питания на злаковой основе.

Наука и роботы в помощь

Активное участие пищевые предприятия Ставрополья принимают в мероприятиях нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», в рамках которого в крае реализуются три региональных проекта: «Системные меры по повышению производительности труда», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» и «Адресная поддержка на предприятиях».

В прошлом году принципы бережливого производства успешно внедрили 12 организаций края. В 2021 году планируется привлечь к участию еще шесть. Повышение технического уровня производства в результате модернизации и автоматизации производства, внедрения нового оборудования привели к росту производительности труда - в 2020 году в базовых отраслях экономики Ставропольского края, в том числе в пищевой промышленности, этот показатель составил 103,3 процента.

- Перед пищевой промышленностью стоит задача повышения эффективности работы организаций в целом, диверсификации производства и повышения конкурентоспособности вырабатываемой продукции, - говорят в правительстве края. - Поэтому важными перспективами развития является применение научных разработок и роботизация производства. Прежде всего, это связано с разработкой новых технологий по глубокой переработке сырья и выработкой новых видов продуктов, а также усилением конкуренции со стороны мирового рынка продовольствия. Без внедрения достижений научно-технического прогресса в развитие пищевой промышленности невозможно решать важные проблемы, связанные с повышением эффективности производства, выработкой продуктов лечебного и профилактического назначения.

В крае уже введено инновационное производство по выпуску молочного сахара, что стало настоящим прорывом на рынке молочных продуктов и ингредиентов России. Производство пищевой лактозы в 2020 году составило более 1 тысячи тонн. Основной ее потребитель - предприятие в Красногвардейском районе, часть продукции поставляется в Москву и пробными партиями идет на экспорт в Азербайджан и Грузию.

Планируется создать в крае и высокотехнологичное инновационное производство безбелковых молочных продуктов. Сейчас ведутся переговоры по закупке необходимого оборудования и готовится производственная площадка. В Курском районе наладили выпуск органических пищевых продуктов - овощных и фруктовых соков, томатной пасты, консервированного горошка, органической пшеничной муки. Ассортимент продукции, в том числе здорового, лечебно-профилактического и функционального питания, с учетом потребительского спроса, постоянно расширяется. Например, количество наименований цельномолочных и кисломолочных изделий выросло на 11, сыров - на 7, хлебобулочных и кондитерских мучных изделий - более чем на 50. Освоено производство безглютеновых кондитерских изделий.

ВАЖНО!

Производителям - поддержка, инвесторам - льготы

Одним из действенных инструментов развития пищевой и перерабатывающей отрасли является господдержка ставропольских товаропроизводителей и инвесторов.

- Благодаря комплексу мер, разработанных и успешно реализуемым в крае, перерабатывающий сектор АПК активно развивается, растут объемы производства, а мощности предприятий загружены качественным экологически чистым сырьем, - говорит Николай Великдань. - Как известно, конкурентоспособность продукции зависит, прежде всего, от качества и цены, и этим условиям ставропольская продукция отвечает в полной мере. Интерес к ней постоянно растет. Но, чтобы товар оставался конкурентоспособным, нельзя стоять на месте.

Меры господдержки помогают ставропольским переработчикам и пищевикам закупать для предприятий новейшее оборудование, совершенствовать технологии, обновлять и расширять ассортимент продукции, повышать ее качество и, соответственно, конкурентоспособность и одновременно снижать ее себестоимость.

Чтобы стимулировать предприятия проводить модернизацию технологического оборудования для повышения качества продуктов, в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» ежегодно за счет средств краевого бюджета ставропольским товаропроизводителям выплачиваются субсидии на возмещение 10% стоимости приобретенного технологического оборудования на сумму 6,6 млн рублей.

В 2021 году господдержку получат производители муки - им компенсируют затраты на закупку продовольственной пшеницы (от 2 до 3 рублей на 1 кг). На эти цели будет направлено 116,1 млн рублей за счет средств федерального и краевого бюджетов. А на поддержку хлебопекарных предприятий планируют выделить 48,6 млн рублей - компенсация составит 2 рубля на кг произведенных хлеба и хлебобулочных изделий. Эти меры помогут мукомольным и хлебопекарным предприятиям сократить себестоимость готовой продукции и сохранить цены.

На модернизацию предприятий в этом году планируется направить более одного миллиарда рублей. Преобразования пройдут на таких предприятиях, как «Сыродел», «Крупа Юга», «Система», «Компания «Витал Продукт», «Винсадский молочный завод».

- Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности невозможно без решения системных проблем отрасли, формирования нового промышленного потенциала, модернизации и технического перевооружения, внедрения инноваций. Эта работа позволит увеличить объем выпускаемой продукции, улучшить ее качество, расширить ассортиментный ряд и, как следствие, укрепить лидерские позиции региона в обеспечении продовольственной безопасности страны, - отметил председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

Что касается инвесторов, то им на территории края предоставляется ряд налоговых преимуществ. Кроме того, для привлечения инвестиций и ускоренного развития экономики в крае создаются территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и региональные индустриальные парки (РИП). К примеру, для резидентов ТОСЭР «Невинномысск» предусмотрены такие льготы, как снижение ставки налога на прибыль от 5%, отсутствие налогов на имущество предприятия, на землю, платы за аренду земельных участков, а также, что немаловажно, ряд льгот по обязательным социальным платежам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Оборот ставропольских организаций по производству пищевых продуктов по сравнению с 2019 годом увеличился на 11,8 процента и достиг 94 млрд рублей. За 2020 год предприятия отрасли перечислили в бюджет края 12 млрд рублей налогов, что составляет более 10% от всех поступивших налогов в бюджет края. В 2020 году отмечена положительная динамика роста объемов производства основных продуктов питания.

КСТАТИ

В крае выросли объемы производства:

- молока питьевого (на 17,5%).

- безалкогольных напитков (на 16,3%);

- сыров (на 11,4%); -пива (на 11,3%);

- минеральных вод (на 10,6%);

- масел растительных (на 9,2%);

- полуфабрикатов мясных (на 7,1%);

- круп из зерновых культур (на 4,7%);

- сельскохозяйственной птицы (на 1,6%).