Мир прекрасного для ставропольских детей

Приобщение детей к искусству - лучший способ развить в них творческое начало. Фото: Алексей ФОКИН

Отсутствие современных условий, особенно в селах, для занятий с детьми музыкой, живописью и другими видами творчества - проблема в нашей стране повсеместная и настолько масштабная, что решать ее президент призвал как приоритетную. Обращаясь к Федеральному собранию в январе прошлого года, Владимир Путин поручил правительству РФ и региональным властям привести в порядок учреждения, где ребят обучают творчеству, отремонтировать старые здания, обеспечить музыкальными инструментами и всем необходимым современным оборудованием.

В 2020 году на Ставрополье впервые были выделены средства на капитальный ремонт зданий детских школ искусств края - 76,91 миллиона рублей из федерального бюджета и 4,91 миллиона из краевого. Благодаря этому в прошлом году в решении поставленной задачи удалось совершить настоящий прорыв и провести модернизацию (капитальный ремонт) зданий детских школ искусств - в рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры». В тринадцати из них работы были завершены полностью, один объект стал переходящим - Детская школа искусств им. В. И. Сафонова в Пятигорске.

По клавишам, по струнам ударим дружно в лад

Одним из 13 учреждений дополнительного образования, которое полностью отремонтировали в 2020 году, стал филиал Рыздвяненской детской школы искусств Изобильненского городского округа в селе Московском.

Построенное еще в 80-е годы прошлого века здание до недавнего времени ни разу не ремонтировали. И, конечно, оно сильно обветшало. В июне прошлого года школу начали приводить в порядок, выделив на это почти 4 миллиона рублей - 3,544 млн рублей из федерального бюджета и 226,2 тыс. рублей - из краевой казны.

В результате обновили фасад и кровлю, отремонтировали все помещения, оснастили современной системой видеонаблюдения и охранно-тревожной сигнализацией.

В ноябре прошлого года филиал открылся, и сейчас здесь в комфортных условиях обучаются игре на фортепиано, скрипке, баяне и других музыкальных инструментах 86 сельских мальчишек и девчонок.

Новую жизнь как будто не только в школу - в село вдохнули, говорят местные жители. Дети занимаются с удовольствием, приходят с занятий счастливые, взахлеб делятся впечатлениями и других позитивом заряжают.

«У культуры есть будущее!»

Капитально отремонтировали и детскую школу искусств в селе Арзгир Арзгирского муниципального округа - тоже в рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры». Стоимость работ составила 8,24 млн рублей, 7,35 млн рублей из них - средства краевого бюджета.

Обновленная детская школа искусств в Арзгире.

Работы здесь начались в июне прошлого года. В здании демонтировали старые конструкции крыши, в двух корпусах заменили электропроводку, систему водоснабжения и отопления, вместо старых деревянных окон установили новые - из ПВХ-профилей, провели внутреннюю отделку учебных кабинетов, установили каркас подшивки кровельной системы и оборудование нового санузла.

Важно отметить, что здания, в которых расположены корпуса этого учреждения культуры, имеют историческую ценность и были построены в 1912 году и в 1960-м.

- Реализация проекта имеет огромное значение для сельского учреждения дополнительного образования, - говорят в Арзгирской школе искусств. - Эти новшества открыли более широкие возможности для всех участников образовательного процесса и позволяют привлечь к занятиям искусством большее число сельских детей и молодежи. А как известно, культура на селе - основополагающий фактор стабильности и личностного развития населения.

И вот к радости и детей, и взрослых школа зажила новой бурной творческой жизнью. Красивый, приятный глазу интерьер, современная, на 100% обновленная и изготовленная по специальному индивидуальному проекту мебель, разноцветные жалюзи на окнах всех трех зданий - довольны и ученики, и преподаватели.

- А внешний облик зданий теперь радует глаз не только сотрудников и учащихся, но и людей, живущих рядом или проходящих мимо, - говорит преподаватель фортепианного отделения Арзгирской ДШИ Марина Бельченко. - Дети приходят на уроки с большим удовольствием, а педагоги работают в комфорте. Меня лично как преподавателя фортепианного отделения, много лет отдавшего все свои силы и знания искусству приобщения детей к прекрасному, радует тот факт, что сейчас такое огромное внимание уделяется дополнительному образованию детей, укреплению базы учреждений дополнительного образования, культуры. Когда приходишь на работу, хочется сказать коллегам: «У культуры есть будущее, значит, есть будущее и у наших детей!».

Юная пианистка и ее преподаватель на уроке музыки в Арзгирской ДШИ.

Художники в душе

- «Искусство создает хороших людей, формирует человеческую душу». Это сказал Петр Ильич Чайковский. А Федор Михайлович Достоевский считал, что «искусство - это такая же потребность для человека, как есть и пить». Приобщение детей к искусству - лучший способ развить в них творческое начало, - уверена детский психолог Ирина Томашева. - Занимаясь рисованием, музыкой, танцами, пением, ребята учатся одновременно выражать свои эмоции, нестандартно мыслить, тонко чувствовать, развивают воображение. Все это в целом способствует развитию гармоничной личности, способной даже если и не создавать красоту, то замечать ее вокруг и радоваться ей. Сегодня это понимают многие родители.

Понимают и краевые власти и стараются создать для юных ставропольцев, в первую очередь живущих в селах, все необходимые условия для занятий музыкой, рисованием, прикладными ремеслами.

Искусство - доступнее, жизнь - лучше

- Масштабная работа, которую начали в прошлом году, продолжается, - рассказали в министерстве культуры Ставропольского края. - В этом году в рамках национального проекта «Культура» приведут в порядок 14 детских школ искусств (в том числе и Детскую школу искусств им. В. И. Сафонова). Общее финансирование по госпрограмме Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» составило более 112,2 миллиона рублей, и почти 7 миллионов из них - это средства из краевого бюджета.

Среди сельских школ, которые будут капитально ремонтироваться в этом году, - филиал детской школы искусств в селе Дмитриевском Красногвардейского округа. Основали его более 40 лет назад, и все это время учреждение было центром творческой активности сельских ребят. Но в последние годы здание стало остро нуждалось в капитальном ремонте. И вот, наконец, на это появились средства - около 4,5 миллиона рублей были выделены в рамках регпроекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

На эти деньги в этом году в школе заменят полы, окна и двери, полностью обновят фасад и кровлю, заменят системы отопления и канализации, проведут новую пожарную сигнализацию. Завершить работы планируют до конца августа.

К началу нового учебного года в Красногвардейском округе откроется еще одна обновленная детская школа искусств - филиал № 2 ДШИ в селе Преградном. Капитальный ремонт здесь уже начался и обойдется он более чем в 3,8 миллиона рублей. В преградненской школе искусств обновят полы и стены, заменят окна, наладят электропроводку, водопровод.

Современное пространство для обучения творчеству создадут в этом году и для юных жителей Курсавки. Здешней школе искусств - полвека! Но за пять десятков лет ее существования капитальный ремонт не проводился, увы, ни разу - только косметический. Теперь же благодаря нацпроекту школа по-настоящему преобразится. На капитальный ремонт здания выделено 10,2 миллиона рублей.

В списке 2021 года - и детская художественная школа в Светлограде, в которой свои творческие способности и таланты раскрывают 186 юных петровчан. На ее обновление из краевого бюджета выделено около 3,5 миллиона рублей. Полностью работы здесь планируется завершить до конца июля.

В разгаре - ремонтные работы в Новоселицкой детской школе искусств. Их окончание запланировано к началу нового учебного года. Здесь капитальный ремонт обойдется в более чем 15,8 миллиона рублей.

Благодаря нацпроекту, реализуемому в его рамках региональному проекту «Культурная среда» и госпрограмме в крае качественно улучшаются условия для развития юных талантов, работы педагогов. Объекты сферы культуры значительно преображаются для жителей сельской местности, и это, безусловно, способствует повышению качества жизни в целом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Кисловодске построят хореографическую школу Сегодня на Ставрополье работают две специализированные хореографические школы - в столице края и в Кисловодске. В городе-курорте более 400 танцоров сейчас занимаются в приспособленном помещении жилой высотки.

Появление новой хореографической школы позволит, уверены педагоги, «вывести процесс дополнительного образования на более высокий качественный уровень». Инициативу поддержал губернатор Ставрополья.

Планируется, что школа появится в Кисловодске уже через два года. И тогда в современном, оснащенном всем необходимым, здании в течение дня смогут заниматься 380 юных танцоров.

Проектно-сметная документация уже готова и получила положительное заключение госэкспертизы. Средства порядка 260 миллионов рублей на строительство и оборудование выделены в рамках федеральной программы развития СКФО, а также государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры».

КСТАТИ

Благодаря региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура» на Ставрополье откроют три виртуальных концертных зала - в Ипатово, Железноводске (в 2021 году) и в Минводах - в 2022 году. Эти три ставропольских города победили в конкурсном отборе на предоставление межбюджетных трансфертов в рамках нацпроекта «Культура».

Виртуальный концертный зал - это комплект, состоящий из проектора, большого экрана, акустических систем и другого оборудования, необходимого для интернет-трансляций. Выступления знаменитых ансамблей и звезд большой сцены, мюзиклы, театральные постановки - все это можно будет наблюдать в режиме онлайн. С помощью виртуального концертного зала любители и ценители искусства получат уникальную возможность «побывать» на концертах мировых исполнителей.