Матч прошел на стадионе "Динамо" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе закончилось ставропольское дерби. На поле встретились "Динамо Ставрополь" и "Машук КМВ". Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На первых минут ставропольскому коллективу удалось дважды поразить ворота. Первый гол забили из-за ошибки защитника "Машука", а второй - после добивания со стандартного положения. Затем команды играли в равный футбол. "Машук КМВ" наседал, динамовцы переходили из обороны в атаку. Только после перерыва, на 69-й минуте, пятигорчане заработали пенальти, который успешно реализовали.

После финального свистка с поля был удален тренер "Машука" за разговоры с судьей. Судя по жестикуляции, коллектив из Пятигорска считает, что игру закончили раньше положенного.

Динамо Ставрополь - Машук КМВ - 2:1. Команды поменялись местами в турнирной таблице. Ставропольцы на девятом месте, пятигорчане - на десятом.