Как я боролся с коммунальной гидрой

Расклеивать сообщения для жильцов - обязанность управдома. Фото: Роман ЛАВРУХИН

ПРОПАВШИЕ ВЗНОСЫ

Управдомом я работаю два года. Вернее, служу. Потому что за работу платят зарплату или хотя бы изредка говорят «спасибо», а я за свои труды получаю в основном выговоры от жильцов. Соседка со второго этажа ворчит, что батареи слишком холодные, а бабушка с пятого — что раскалены до бела и в квартире духота. Одним жильцам не по нраву кошки в подвале, ведь они портят изоляцию труб, другим — что кошек мало и из-за этого в подвале развелись крысы.

Придомовая территория — настоящее ристалище. И все воюющие пытаются склонить управдома на свою сторону. Супруги из второго подъезда взялись насаждать перед домом розы и другие цветы, поливая их из общедомового крана. У пенсионеров тут же претензия: много воды расходуют! Переплата пошла!

Одним жильцам не по нраву кошки, ведь они портят изоляцию труб в подвале, другие сетуют, что кошек мало и из-за этого в подвале развелись крысы. Фото: Роман ЛАВРУХИН

Старые деревья одни требуют срочно пилить, так как те застят вид из окна, другие — сохранять, так как на них кормушки для птиц и дупло с белками.

Генерал с пятого этажа затеял сад камней. Пока выгружали валуны, задавили кустики и цветочки, высаженные соседкой. Слезы, крик. Извинения и взаимные претензии принимаются через меня.

Но в главном жильцы сходятся — плата за коммуналку почти равна пенсии, а управляйка опять ничего не делает.

Предыдущий управдом честно бился с хищной коммунальной гидрой. Завел специальный счет для взносов на капремонт в надежде, что там-то они будут сохраннее, чем в общем котле регионального оператора. По прошествии двух лет выяснилось, что примерно 217 тысяч рублей (взносы за 1,5 года) исчезли. Наша управляющая компания оказалась платежным агентом регоператора, хотя мы с ней договоров на эту услугу не заключали. Поэтому все наши взносы шли сначала через банковский счет УК, а потом уже отправлялись на наш специальный. И вот по пути треть денег «потерялась».

Заняв место Ланселота, я отнес заявление в Следственный комитет. Там на директора «управляйки» весьма быстро завели уголовное дело по статье «Присвоение и растрата с использованием служебного положения».

- До 6 лет! - присвистнул я, заглянув в Уголовный кодекс, но праздновать победу над гидрой было рано. Сначала дело передали «по инстанциям», а потом… положили в долгий ящик.

- Приостановлено, - сообщила следователь голосом человека, замученного делопроизводством.

Жалобы в прокуратуру не помогли. Судя по ответам из органов, гидра с лицом директора управляющей компании ничего красть не хотела, а была в трудном финансовом положении. Ее счет с нашими взносами заблокировали из-за судебных претензий от компаний и людей, которым, так же, как и нам, никаких денег управляйка не перечисляла. Зайдя на сайт Единого реестра юрлиц, я нашел аж 117 исполнительных производств по нашей УК. Однако десятки миллионов рублей долгов с нее взыскать не смогли: на балансе у нее был в лучшем случае вантуз, а сама «управляйка» находилась в стадии банкротства.

В тепловом узле дома управдому всегда есть чем заняться. Фото: Роман ЛАВРУХИН

НА ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ, ЧТОБ В ПРОЛЕТЕ БЫЛИ ВОРЫ

Надежд на то, что новая «управляйка» будет более честной, не было. Пример нашей гидры показал, что управляющие компании, пользуясь тем, что по закону они являются платежными агентами и обязаны принимать коммунальные платежи от жителей, могут «заимствовать» часть из них. Поэтому я решил, что прямые (минующие счета УК) договоры с поставщиками ресурсов — это то, что нужно. По закону, от жильцов на общем собрании требовалось лишь проголосовать «за» большинством голосов, а от меня - оформить протокол и отнести его в УК. После этого водоканалу, энергосбыту, теплосети, газовикам и мусорному оператору наши денежки пошли бы напрямую. Единственное неудобство - жильцам стало бы приходить больше платежек.

Собрание началось с пламенного выступления предыдущего Ланселота о том, что он сам давно хотел это сделать и что своим решением мы приближаем конец гидры. Все похлопали, но когда узнали, что придется платить по трем платежкам и к тому же не в одном окошке, решимость у многих улетучилась. Половина нашего дома, старики и пенсионеры, коммуналку до сих пор оплачивает на почте или в кассе городского расчетного центра, а не в банковском приложении. И даже показания счетчиков каждый месяц приносят на бумажечках, хотя можно прислать SMS. В общем, почти единогласно, включая внезапно скисшего экс-управдома, собрание проголосовало против прямых договоров. Выходит, гидра опять победила.

ХАЛТУРА ПО ЦЕНЕ ЕВРОРЕМОНТА

Неприятная часть работы управдома — оспаривание действий «управляйки». В конце года она на общем собрании обязана отчитаться, куда тратила наши деньги по строке «содержание и техническое обслуживание дома». У нас это порядка 370 тысяч рублей в год с 30-квартирного дома. При разумном подходе на эти деньги можно кое-что сделать, но фактически большинство средств осваивается либо только на бумаге, либо с фантастическим завышением стоимости. Дорогостоящие и сложные работы УК старается не включать в договоры, а за простые, типа замены лампочек в подъездах, дерет с жильцов втридорога. Управдомы подписывают акты приемки, потому что часто не хотят вникать и «заморачиваться».

Именно так ремонт форточек в двух подъездах обошелся нам в 18 тысяч рублей.

- За что такая сумма! Тут же только 20 прикрученных ручек и шпингалетов! - нервно воскликнул я, принимая акт приемки у хмурого слесаря.

- А че ты хочешь, - попер на меня слесарь, держа в руке отвертку, как заточку. - Нормочас, бензин, накладные расходы, подвоз оборудования.

- Не подпишу, - пискнул я, захлопнул дверь квартиры и сел писать претензию главному инженеру. Видимо, впервые в жизни получив двухстраничное письмо по поводу плохо прикрученных шпингалетов, инженер быстро согласилась снизить смету вдвое. Хотя и 9 тысяч за эту халтуру было много.

Вообще заставить УК работать на совесть — непростая задача. Человеку деликатному трудно «давить» на матерого, попыхивающего сигаретой слесаря с отверткой в руке, а общаться с УК формально — значит, писать десятки писем. По закону, жильцы не имеют права контролировать сметы и прочие финансовые вопросы, только - качество работ. А писать письма по каждой недоделке — жизни не хватит.

Что важно, так это иметь грамотно составленный договор с управляйками. Когда в подъезде облупилась краска на потолке, то в требовании побелить его за счет денег на текущий ремонт мне отказали, объяснив, что в договоре этого нет. И как только мы его подписали!

Но и то, что прописано в договоре, «управляйка» может не делать или делать спустя рукава. Например, мне отказали в требовании провести санобработку старого и постоянно воняющего мусоропровода, ссылаясь на отсутствие оборудования. Жилищная инспекция по написанной мной жалобе признала нашу правоту. Ведь по закону, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований дома — прямая обязанность управляющих компаний. За невыполнение — штраф до 20 тысяч рублей или приостановка деятельности. В итоге мусропровод обработали, попшыкав обычными антисептиками из соседнего магазина.

Раз в месяц управдом обязан снимать показания общедомовых счетчиков и отправлять их в управляйку. Фото: Роман ЛАВРУХИН

ПСИХ СТАЛ СНОВА ТИХ

Как и в любом доме, в нашем есть своя «нехорошая квартира». В ней живет сумасшедший, причем весьма опасный. Раз в год – в периоды обострений – он устраивает пожары, разбирает стены, угрожает соседям и даже бросается на них с ножом. А недавно выкрасил свою дверь и подъездную лестницу в черный цвет. Я писал жалобы в полицию, прокуратуру, администрацию города. Обычно на них приходили стандартные ответы: мол, ваши доводы проверить не удалось, так как невозможно попасть в квартиру. Сам гражданин недееспособным не признан, является собственником и выселению подлежит только по суду.

Тогда я решил изменить тактику и написал жалобу от имени фронтовика из нашего дома, попросив его вручить ее лично высокому чину правительства, когда тот придет поздравлять деда с 95-летним юбилеем. Сработало! На следующий день во дворе дежурили соцработник и участковый. Дождавшись, когда псих выйдет из квартиры в магазин, его задержали и на «Скорой» отвезли в больницу. Две недели в стационаре пошли на пользу: на людей больше не бросается, костры в квартире не разводит, соседей снизу, сделавших недавно евроремонт, еще ни разу не затопил.

НА ЗАМЕТКУ ЖИЛЬЦАМ

- Следите за судами по вашей УК. В интернете множество сайтов, размещающих информацию из ЕГРЮЛ. Если у компании в строке «долги» множится количество исполнительных производств — это сигнал. Она, скорее всего, движется к банкротству, и пора ее менять.

- Внимательно читайте будущий договор с управляющей компанией. Управдом обязан предоставить вам копию перед тем, как он будет принят общим собранием. Не ведитесь на то, что это «типовой» документ. Согласно жилищному кодексу, только собственники вправе определять условия договора управления домом. Если УК не сильно себя обременили обязанностями по дому — настаивайте на включении тех пунктов, которые вам кажутся насущными.

- Переходите на прямые договоры с поставщиками ресурсов. Для этого нужно лишь решение большинства собственников, оформленное протокольно. Оно гарантирует, что ваши деньги не осядут однажды на счетах управляйки и дойдут по назначению.

- Требуйте от УК соблюдения обязательств по договору, а в случае уклонения или откровенной профанации работы — пишите жалобы в саму УК, Жилинспекцию, Роспотребнадзор. Скорее всего, требования ваши выполнят. В домах, где собственники активны и зубасты, «управляйки» работают намного добросовестнее.

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