На Ставрополье произошло смертельное ДТП с участием автобуса

Фото с места ДТП: ГИБДД СК

В Предгорном районе Ставрополья случилось ДТП с участием автобуса. В происшествии погиб один человек. Об этом сообщает ГИБДД по Ставропольскому краю.

Фото с места ДТП: ГИБДД СК

Авария случилась на шестом километре трассы "Лермонтов - Черкесск". Водитель автобуса ПАЗ хотел развернуться, но не занял крайнее левое положение на проезжей части. В результате ВАЗ-21093 столкнулся с ним.

Погиб один человек - 63-летний пассажир легковушки. Водитель ВАЗ госпитализирован с серьезными травмами.

Фото с места ДТП: ГИБДД СК

- Автобусом управлял 51-летний местный житель, который в момент ДТП был трезв, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Автобус принадлежит организации, - сказано в сообщении ГИБДД.

По факту проводится проверка.