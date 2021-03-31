От анорексии — до бодипозитива: ставропольчанка стала звездой, экспериментируя с телом

Сегодня девушка учит любить себя такими, какие есть. Фото: bonyshaa

В телевизионное ток-шоу «Ты топ-модель на ТНТ» пробилась ставропольская «бодипозитивщица» (Борец за право комфортно чувствовать себя в любом теле при любой внешности — прим. Ред.), худевшая до «анорексички» после травли из-за полноты и снова набравшая вес. У себя в блоге 25-летняя Александра Косыгина рассказывает, что несколько лет назад с весом 70 кг (при росте 165 см) очень комплексовала и терпела насмешки даже от друзей. Но сбросив больше 25 кг, падая на улице в голодные обмороки, удовлетворения не испытала.

Фото: bonyshaa

- Мне говорили: «Ты скоро в дверь не пройдешь», - признается Саша. - Потребовалась куча времени, чтобы привести мысли в порядок и понять, что каждое тело уникальное и прекрасное по-своему.

Оставив опасные для здоровья «привычки дистрофички» Саша расцвела.

Фото: bonyshaa

Сегодня она ведет свой блог, в котором отговаривает девочек от изнурительных диет и тренировок. Показывая свой животик на откровенных фотосессиях и разбирая неудачный опыт преображения, Саша ломает токсичный стереотип об «идеальной фигуре». Желание быть красивой и стремиться к этому — здорово, не скрывает она, но мучить себя ради шаблонной красоты — большая ошибка.

Фото: bonyshaa

- Я могу набрать 30 кг, а могу сбросить десять. Могу пойти заниматься в зал или бегать по утрам. Могу считать калории и наносить тонну косметики. Могу бриться, а могу забить на это. И все равно буду бодипозитивной и поддерживать это движение, - пишет Саша. - Мне не обязательно весить для этого 100 кг. Я могу быть собой — это главное. Теперь я принимаю себя и свое тело, а не ненавижу как раньше.

Фото: bonyshaa

Кстати, по образованию Саша художник-живописец. Особенно любит роспись — украшала ею даже храм в Геленджике. На проекте Саша представляет Ставрополь, но живет в Ростове-на-Дону, а мечтает о Санкт-Петербурге.

Фото: bonyshaa

Девушка зацепила жюри не только внешностью, но и своей историей преображения. Фото: "Ты топ-модель на ТНТ": премьерный выпуск

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