Семь причин влюбиться в Ставрополь

Праздник на главной площади Ставрополя.

Столица Ставрополья уже много лет подряд заслуженно считается одним из самых комфортных для жизни городов, и с каждым годом краевой центр становится все краше и уютнее. В Ставрополе великолепная природа, интересная архитектура (построенные в разное время в разных стилях здания гармонично соседствуют друг с другом), развитая инфраструктура, которая постоянно расширяется и модернизируется.

Здесь удобно и приятно жить, учиться, работать и отдыхать, расти над собой и творчески реализовываться. Здесь найдется место для любителей истории, ценителей первозданной и рукотворной красоты, фанатов спорта и ЗОЖ, прагматиков и романтиков, причем всех возрастов.

1. Город счастливых людей

Корреспонденты «Комсомолки» вышли на улицы краевой столицы, чтобы спросить прохожих, чувствуют ли они себя счастливыми в Ставрополе.

Светлана, менеджер:

- Мой ответ: «Да»! Я здесь выросла, прожила большую часть жизни. Моя семья, друзья, работа - все связано с этим городом. Я считаю Ставрополь очень красивым, удобным для жизни. И пусть у нас не такая бурная культурная жизнь, как, к примеру, в столице, мегаполисах, но у нас есть то, что дает ощущение полноты жизни, внутренней гармонии.

Андрей Валентинович, военный в отставке:

- Я коренной ставрополец. По службе пришлось поездить и пожить в разных местах, даже за границей. Есть с чем сравнивать. В Ставрополе чувствую себя, да, счастливым, хотя, конечно, в городе есть проблемы. За последние пару лет он стал красивее, чище, удобнее для жизни.

Людмила, педиатр:

- Я приехала в Ставрополь восемь лет назад - учиться в университете. И так тут и осталась. До пандемии мы с семьей много где бывали (муж мой тоже приезжий), и могу сказать точно, что переезжать бы никуда не стала. Недавно у нас во дворе появилась прекрасная детская площадка, удобные скамейки, рядом - сквер, новая остановка, тротуар привели в порядок.

2. Самый благоустроенный

Ставрополь не раз признавался самым благоустроенным городом России. Среди критериев, по которым проходит отбор городов, - уровень благоустройства, качество озеленения, состояние улично-дорожной сети, объемы введенного жилья, внедрение прогрессивных технологий в ЖКХ, работа общественного транспорта, состояние памятников истории и культуры. Также члены конкурсного жюри оценивают, насколько комфортным является город для жителей с ограниченными возможностями.

А в этом году Ставрополь лидирует в борьбе за звание национального символа России. Напомним, голосование стартовало с начала года на сайте https://город-россии.рф. Сейчас у Ставрополя свыше 65 тысяч голосов.

«Город России - национальный выбор» - это проект всероссийского масштаба. В прошлом году активное голосование за наш краевой центр началось в августе, и за несколько месяцев он набрал больше 111 тыс. голосов, заняв 5-ю строчку рейтинга. Теперь же он вышел в лидеры меньше чем за два месяца!

Поддержим наш город, чтобы он удержал заслуженное первенство! Условия простые: голосовать можно один раз в сутки, регистрация для этого не требуется. Данные о текущем результате голосования обновляются в режиме реального времени. Выбрать свой город можно до 30 декабря 2021 года до 15.00.

Кстати, в Ставрополе прошли публичные слушания по утверждению Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года. Участие в них приняли руководители отраслевых и территориальных подразделений администрации, депутаты городской Думы, независимые эксперты, представители научного сообщества, общественности. Работа над Стратегией продолжалась более года. Специально созданная рабочая группа детально обсудила каждое направление развития краевого центра. Что очень важно, при этом учитывались мнения жителей, общественных организаций, гражданских активистов и представителей бизнеса.

Отзывы собирались через рубрику «ИДЕИ-2035», размещенную на официальном сайте мэрии. А это значит, основные направления развития краевой столицы определили сами горожане. Почти половина жителей Ставрополя считает важным организацию комплексного благоустройства и системное улучшение качества городской среды, в том числе и в районах, удаленных от центра. Многие из опрошенных назвали приоритетными повышение эффективности и качества коммунальных услуг, поддержку малого и среднего бизнеса, детского и юношеского спорта.

Горожане сами решают, что благоустроить в первую очередь. Фото: сайт горадминистрации.

Эксперты отметили, что город успешно развивается, занимая высокие места в различных авторитетных рейтингах и конкурсах. За 10 лет в Ставрополе построено 16 новых детских садов и 6 школ, в рамках нацпроекта «Формирование современной городской среды» капитально реконструированы 34 дворовые и 6 общественных территорий. По программе поддержки местных инициатив благоустроено 11 общественных зон. И это только часть проделанной работы. Участники слушаний подчеркнули, что город должен развиваться интенсивнее и быстрее. Отмечено было и то, что Ставрополь становится центром экономического, социального развития также и для прилегающих территорий, относящихся к другим районам.

Как прозвучало на слушаниях, с учетом всех пожеланий к 2035 году предполагается обеспечить стабильное поступательное развитие экономики, создание новых производств и рабочих мест, благоприятных условий для достойной жизни и реализации потенциала населения города.

3. И учиться, и работать хорошо

180 миллионов рублей из краевого и городского бюджетов направят в этом году на ремонт 14 муниципальных образовательных учреждений: 7 школ, гимназий и лицеев, 4 детских садов, 2 учреждений дополнительного образования, а также детского санаторно-оздоровительного центра «Лесная поляна».

Новый садик. Фото: сайт горадминистрации.

Здания капитально отремонтируют, усилят конструктивные элементы, основательно приведут в порядок кровлю. Кроме того, в некоторых образовательных учреждениях отремонтируют пищеблоки и заменят в них технологическое и холодильное оборудование, а также систему отопления. Преобразования коснутся и фасадов с ограждениями.

Все работы планируется завершить до 1 августа 2021 года, чтобы новый учебный год дети начали в новых помещениях. Этот вопрос находится на личном контроле главы города Ивана Ульянченко.

Кроме того, в Ставрополе в этом году построят три школы: на 1550 мест по ул. Ивана Щипакина, на 990 мест по улице Федеральной и на 825 мест по улице Чапаева.

ВПЕРВЫЕ

В Ставрополе готовятся к заключению первых социальных контрактов. Планируется, что в нынешнем году для оказания такой соцпомощи краевому центру будет выделено свыше 90 млн рублей. Социальный контракт - один из видов государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. В Ставропольском крае она предоставляется с 2014 года.

В этом году порядок и условия соцконтракта существенно изменились: расширился перечень лиц, которые могут претендовать на помощь, значительно увеличился объем средств, выделяемых из федерального и краевого бюджетов. Социальный контракт заключается с одной семьей на период от 6 месяцев до 1 года. Средства могут быть обоснованно направлены на открытие собственного дела, повышение квалификации (получение образования), ведение личного подсобного хозяйства и так далее. В любом случае их назначение - выход семьи или одиноко проживающего гражданина из трудной жизненной ситуации в соответствии с разработанной программой социальной адаптации.

Отметим, что средства соцконтракта теперь могут быть выделены также для приобретения предметов первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, школьных принадлежностей и прочего. Дополнительную информацию можно получить в комитете труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя (ул. Ленина, 415б, каб. 101. Тел. (8652) 56-54-80, 56-24-99.

4. Город-лес

Столица края - один из самых зеленых городов России. Многие впервые посетившие Ставрополь гости с изумлением и восторгом делятся впечатлениями от огромных лесопарковых зон, встретить которые можно в разных частях города.

Прекрасный вид сверху на парк Победы. Фото: Михаил Пушилин.

В Ставрополе богатейшая растительность. Деревья, кустарники, цветы - повсюду. Но особое место для ценителей флоры - Ботанический сад.

Каждый год мастера ландшафтного дизайна добавляют к «зеленому» портрету Ставрополя все новые штрихи.

Где в 2021 году появятся новые объекты ландшафта: ул. Дзержинского (от ул. Булкина до ул. Кавалерийской); ул. Дзержинского (ГТРК «Ставрополье»); ул. Дзержинского от остановки «Андреевский собор» до дома № 159; пр-т Кулакова, мемориал «Танк»; разворотный круг на пересечении ул. Пирогова и ул. 45-я параллель; транспортная развязка «Стела героям-доваторцам»; разворотный круг на пересечении пр. Российский и ул. Пирогова.

Кроме того, для воспроизводства лесов весной и осенью в этом году высадят 5 тысяч деревьев в урочище «Надежда». Около 450 новых «зеленых» жителей появятся и на внутриквартальных территориях. Дворы жилых домов украсят липы, клены, березы, рябины, дубы, ели. Адресный перечень составлялся в соответствии с обращениями горожан в районные администрации и поступившими через социальные сети. «Красные линии» городских улиц и центр также ждут новые зеленые насаждения и смена цветочных ансамблей.

Зеленая «одежда» города - живой организм, который должен обновляться. Поэтому продолжится спил и обрезка сухостоя. В этом году число таких деревьев 1,5 тыс.

5. Фонтаны, клумбы, арт-объекты

Столица степного края очень скоро может быть удостоена звания города фонтанов. Старый добрый - у театра, великолепный каскад - возле Ангела, чуть меньше - напротив кинотеатра «Салют», светомузыкальный - на Крепостной горе, самый большой - рядом с музеем «Россия - моя история»... Горожане приходят к ним полюбоваться, сделать селфи, а кто-то - помечтать и помедитировать под шум струящейся воды, разглядывая искрящиеся под лучами солнца брызги. А зимой эти прекрасные сооружения превращаются в сверкающие праздничные инсталляции, сказочно преображающие город.

Фонтан на Крепостной горе.

Еще один элемент декора, вызывающий восторг у местных жителей и у приезжих, - арт-объекты: дама у рояля, медведь, слон, розовые фламинго, гигантские оранжевые тюльпаны. Но, пожалуй, одна из главных рукотворных достопримечательностей краевого центра - это клумбы, без преувеличения, настоящие шедевры, созданные ставропольскими горзеленстроевцами.

Краевую столицу справедливо называют садом, который непрерывно цветет практически круглый год.

Клумбы - визитная карточка краевой столицы.

Общая площадь цветущей территории Ставрополя - 14 тысяч кв. метров. Кроме того, в городе 477 тыс. кв. метров газонов, около 8,5 тысячи деревьев. Петунии, бегонии, тагетисы, крокусы, бальзамины, цинерарии, бархатцы, маргаритки, виолы, незабудки, нарциссы, тюльпаны и, конечно, розы составляют неповторимый ансамбль клумб и цветников краевого центра. Каждый цветок - в свое время. Всего более 600 тысяч красавцев поселились на городских цветниках в прошлом году. В их числе - ковровые, однолетние, горшечные, корневищные растения, а также луковичные цветы и рассады двулетних насаждений.

Также в городе установлено 116 элементов вертикального озеленения. Ставропольские озеленители следят за всеми новейшими тенденциями в ландшафтном дизайне. Это дает им возможность каждый раз создавать уникальный рисунок цветочного наряда города.

Напомним, в декабре 2020 года МУП «Горзеленстрой» отметил 75-летие с момента образования. Сегодня озеленением Ставрополя занимаются около 100 работников предприятия.

6. И погулять, и позагорать

Ставрополь, хоть и не назовешь городом-курортом, но мест и возможностей для полноценного отдыха вполне хватает, причем круглый год. У нас прекрасные парки: Победы и «Центральный» с многочисленными аттракционами, каруселями, зоопарками, кафе и ресторанами. Есть кинотеатры, театры - драмы, кукольный, музеи. Есть даже свой водоем - Комсомольское озеро, которое после масштабной реконструкции, проведенной в рамках программы «Комфортная городская среда», стало по-настоящему современным, красивым, комфортным и безопасным местом для летнего досуга. Здесь можно вдоволь поплавать, позагорать, используя все необходимые атрибуты пляжного отдыха, а еще - принять участие в массовых развлекательных мероприятиях: конкурсах, карнавалах, фестивалях.

Комсомольское озеро. Фото: сайт горадминистрации.

Кстати, на главном городском водоеме Ставрополя в этом году запланирована масштабная культурно-развлекательная программа. Еще до открытия купального сезона Комсомольское озеро стал местом самого массового притяжения не только жителей, но и гостей города. А со стартом сезона на обновленной территории планируется еженедельно, каждые выходные, организовывать развлекательные мероприятия для посетителей. Это могут быть концертные программы, квесты, интеллектуальные игры, игры для ребятишек, кинопоказы.

Также предусмотрено проведение открытых соревнований по различным видам спорта - пляжному футболу, волейболу, стритболу, теннису. И, конечно, возле водоема будет организована работа пункта проката катамаранов и лодок. Откроются точки общественного питания с широким ассортиментом прохладительных напитков, снеков, мороженого и фастфуда.

Кстати, в рамках разных программ в Ставрополе в этом году будут благоустроены шесть новых зон отдыха. Одна из них - новый сквер возле дома № 66/1 на улице Доваторцев, которую многие считают визитной карточкой для приезжающих в город гостей. Здесь появятся яркие качели для малышей, воркаут-площадки с современными тренажерами, 20 скамеек в окружении можжевельника и самшита.

Еще одно уютное место отдыха на свежем воздухе появится в центре города. Новый сквер обустроят на пересечении улиц Лермонтова и Ломоносова, неподалеку от Ставропольского краевого клинического перинатального центра. В сквере площадью около 700 квадратных метров разместят детский игровой комплекс, установят 12 новых скамеек, качели, современные светильники, проложат ухоженные дорожки.

Будущий сквер на улице Лермонтова.

Благоустроят и территорию возле ДДТ на улице Гоголя. Здесь появятся обновленные зоны с игровым и спортивным оборудованием. Будут обустроены пешеходные дорожки и площадки из брусчатки ориентировочной площадью более 2600 квадратных метров. Проект позволит создать комфортные условия для проведения досуга жителям частного сектора, проживающих на ул. Гоголя, ул. Фурманова, пр. Чаадаева, ул. Щорса и многих других. Все три сквера будут созданы в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах.

7. Со спортом на "ты"

С каждым годом в городе все больше мест для занятий спортом и физической культурой. И это не только стадион и многочисленные фитнес-центры. Есть множество возможностей совершенствовать себя физически без дополнительных финансовых затрат. Во-первых, как мы уже говорили, город наш просто создан для долгих пеших прогулок - по паркам, скверам, по красивым улицам, по лесным зонам. Не меньше возможностей и для любителей бега.

Кроме того, Ставрополь - один из немногих городов России, где существует велодорожка. Она проходит не везде, но уже сам факт ее появления говорит о том, что городские власти пытаются европеизировать и модернизировать городскую среду, делая ее более удобной для тех, кто предпочитает автомобилю экологичный транспорт.

И с каждым годом в краевой столице все больше бесплатных уличных тренажеров и спортивных площадок. Все это уже приносит свои замечательные плоды - ряды сторонников здорового образа жизни и активного отдыха постоянно растут и пополняются!

ВАЖНО!

В Ставрополе появится школа зимних видов спорта «Наследие» вместимостью 800 человек. Реализатор проекта - некоммерческая организация «Союз мастеров спорта» под руководством всемирно известного фигуриста, олимпийского призера Ильи Авербуха.

Тысячи городских ребятишек в нашем городе мечтают заниматься фигурным катанием, хоккеем. Да и взрослые с удовольствием посещали бы ледовые шоу, соревнования всероссийского или даже международного масштаба. А именно такие мероприятия можно будет проводить в краевой столице, когда проект воплотится в жизнь.

Школа появится в Северо-Западной части Ставрополя, на участке с развитой транспортной инфраструктурой и удобными подъездными путями, что позволит легко добираться туда всем желающим. Это даст возможность организовывать грандиозные выступления. А дети разных возрастов станут обучаться зимним видам спорта, которые, пожалуй, никогда не выйдут из моды.

КСТАТИ

В Ставрополе готово спортоборудование для 10 новых воркаут-площадок. Устанавливать его начнут при благоприятных погодных условиях.

Современная воркаут-площадка. Фото: сайт горадминистрации.

Турники, брусья, физкультурные комплексы, скамьи для пресса расположат возле социальных объектов и рядом с жилыми высотками. Площадки также оборудуют безопасным резиновым покрытием.