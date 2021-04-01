Ставропольцы могут столкнуться с обманом при трудоустройстве

Будьте бдительны: не все, что предлагают на рынке труда, - правда. Фото: Сергей ГАПОН

Пандемия и ее последствия почти повсеместно обострили проблему трудоустройства. А на этом фоне закономерно активизировались и недобросовестные работодатели, и мошенники, «эксплуатирующие» общую ситуацию.

В частности, 69% соискателей на Ставрополье признались в том, что подверглись обману при трудоустройстве - таковы результаты опроса, проведенного службой исследований hh.ru, ключевой рекрутинговой онлайн-платформой в России. В итоге регион оказался в десятке лидеров среди субъектов РФ по числу обманутых соискателей.

Зарплатный вопрос

Больше всего ставропольские соискатели жаловались на работодателей из сфер автомобильного бизнеса (78%), административного персонала (75%), транспорта и продаж (73%). Основные разочарования ожидаемо оказались связаны с зарплатой. В описании вакансии была указана зарплата выше, чем она оказалась де-факто - с этим сталкивались 58% респондентов Ставрополья.

Еще 44% опрошенных указали, что указанные в вакансии обязанности не соответствовали реальному функционалу - после трудоустройства объем работы оказался гораздо больше, чем обсуждалось при найме. А 40% респондентов утверждают о том, что фактический график работы отличался от указанного в предложении.

Каждый второй участник опроса поделился, что обман касался обещанных условий труда. Например, в реальности отсутствовал обещанный изначально социальный пакет. Столько же респондентов (50%) сталкивались с тем, что изначально при найме была обещана организация белая зарплата и в целом трудоустройство по нормам Трудового кодекса РФ, но при оформлении оказалось, что организация готова платить «в конверте».

- Обман со стороны работодателей - не новое явление. Нужно понимать, что в описании вакансии работодатель может указывать что угодно, ведь его цель одна - привлечь потенциального работника. Потому не стоит соблазняться только теми условиями, что перечислены в предложении о работе, – говорит юрист Алексей Косолапов. - А ведь многие верят именно этому и не вчитываются в трудовой договор перед подписанием. Хотя как раз именно его содержание - это ключевой момент.

Приглашение в пирамиду Примечательно в статистике, что под видом трудоустройства пытались вовлечь в финансовые «пирамиды» каждого третьего соискателя на Ставрополье.

- Это еще один вид мошенничества, который с прошлого года стал встречаться все чаще – аферисты видят, что часть людей все же столкнулась с потерей работы или снижением дохода, – подчеркивает координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставропольского края Надежда Герасименко. - Соискателям на начальном этапе работы предлагают сделать те или иные денежные взносы, поделиться контактами и персональной информацией родственников и близких людей… Все это может быть завуалировано. А некоторые обозначают очень прямо: мол, заплати 300 рублей и приведи друга, чтобы получить 600. Так что если вас просят принести деньги при трудоустройстве - лучше сразу развернуться и уйти из этой организации. Каким бы привлекательном ни показалось вам предложение.

К слову, в ставропольском отделении Южного ГУ Банка России подчеркивают, что это как раз является одним из главных признаков финансовой пирамиды. Классическая схема выглядит следующим образом: бизнес организован на принципах сетевого маркетинга (multilevelmarketing, MLM), когда доход человека формируется за счет вложений новых привлекаемых им участников.

Предупрежден - значит, вооружен

Иногда вычислить мошенников непросто. Тем не менее, специалисты называют ряд моментов, которые должны насторожить вас на этапе поступления предложения от работодателя.

- Например, если обязанности и условия работы сформулированы слишком туманно, а на ваши вопросы представитель компании не дает конкретных исчерпывающих ответов. Вопросы должна вызывать и предлагаемая для стандартной позиции заработная плата значительно выше рыночного уровня. Особенно насторожить должны предложения, когда для трудоустройства вам предлагают что-то купить или заплатить за обучение - помните, добросовестный и заинтересованный в найме сотрудника работодатель сам обеспечивает его всем необходимым. Кроме того, обратите внимание и на такой «звоночек» - просьбу заполнить анкету с информацией, которая не имеет прямого отношения к трудоустройству, например, с вопросами про ваш уровень дохода и контакты родственников, - указывает директор макрорегиона Юг компании HeadHunter Ирина Веретенникова.

Также не стоит пренебрегать поиском информации о компании в открытых источниках - нужно поискать отзывы об организации от ее сотрудников и клиентов. И безусловно, не соглашайтесь на предложение работать без официального оформления либо «повременить» с ним.

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