По льготной ипотеке на строительство дома отменили возрастной ценз

Льготная ипотека стала доступнее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Человек любого возраста и семейного положения может построить собственный дом, воспользовавшись программой льготной ипотеки. Отменены возрастной ценз и ограничения по составу семьи.

Если ранее участниками государственной программы льготной ипотеки на строительство частных домов со ставкой от 6,1% годовых могли стать граждане в возрасте до 36 лет, имеющие хотя бы одного ребенка до 19 лет, то теперь оформить такой кредит могут заемщики с 21 до 65 лет. Это стандарт по возрасту для любых ипотечных программ.

Напомним, что льготная ипотека на строительство частных домов с господдержкой от 6,1% запущена в качестве пилотного проекта в декабре прошлого года. Программа действует до 30 июня 2021 года. Кредитные средства можно направить как на строительство дома с одновременным приобретением земли, так и на строительство на уже имеющемся в собственности участке.

Максимальная сумма кредита - до 6 млн рублей (для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - до 12 млн). Первоначальный взнос - от 20%. Ставка программы приближена к ставке по льготной ипотеке на новостройки.

Кроме того, заказчик и застройщик получили свободу в оплате работ. Они могут самостоятельно определять условия перечисления денежных траншей и их размер. Так, заемщик может в самом начале работ перевести 100% денежных средств застройщику, либо привязать выплату траншей к выполнению конкретных работ - возведению фундамента, прокладке коммуникаций и т. д.

По данным ДОМ.РФ (является оператором ряда государственных программ поддержки, запущенных по поручению президента РФ), на начало марта в Ставропольском крае по госпрограмме льготного ипотечного кредитования на жилье на первичном рынке и ипотечное жилищное строительство выдано более 6800 кредитов на сумму около 6,7 млрд рублей.

По оценкам экспертов, отечественному рынку индивидуального жилья нужны подобные механизмы льготного финансирования, так как так сохраняется недостаточная степень проникновения ипотечного кредитования в этот сегмент. Банки в рамках собственных предложений обычно неохотно выдают займы на строительство частных домов, и ставки по ним обычно на 1 - 3% выше, чем на приобретение квартир.

Банки объясняют это обычно сложностями с оценкой этих активов, отслеживанием качества строительства. Соответственно, снятие существовавших ограничений по льготной программе значительно расширит круг адресатов, которые потенциально могут воспользоваться льготной ставкой.

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