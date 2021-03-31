Подозреваемый в мошенничестве зампред правительства Ставрополья арестован

Роман Петрашов был вице-премьером правительства Ставропольского края с 2013 года. Фото: www.stavregion.ru

В Москве избрали меру пресечения для и.о. зампреда правительства Ставропольского края Романа Петрашова. Мужчину арестовали на два месяца, сообщает Чертановский районный суд.

30 марта стало известно о задержании Петрашова в кабинете. По версии следствия, чиновник в период с 2013 по 2015 год, будучи главным инженером ТПП "Ямалнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", понабрал взяток на 130 млн рублей.

Источник "КП" рассказывает, что ставропольский чиновник предложил известному на Ямале бизнесмену Альви Аслаханову поучаствовать в проекте по обустройству Пякяхинского месторождения нефти. Это скважина, в которой содержится 69,5 млн тонн нефти и 234,2 млрд кубометров газа. Петрашов предлагал Аслаханову стать подрядчиком по строительству водозабора и пожарного депо за 1,1 млрд рублей. Но для победы надо было заплатить.

Что Аслаханов и сделал. Бизнесмен совершил несколько траншей на сумму в 130 млн рублей. Но Петрашов слова не сдержал.

Факт раскрыли во время массовой антикоррупционной проверки, организованной губернатором Владимиром Владимировым. Глава Ставрополья решил проверить кадры после задержания Александра Золотарева, подозреваемого в получении откатов от подрядчика, который строил медучреждения в Ставрополе. На время проверки все правительство было снято с должностей.

Задержание Золотарева и Петрашова не повлияет на работу правительства Ставрополья, уверены в пресс-службе главы края. Обязанности попавших под подозрения чиновников распределят между другими членами правительства.

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