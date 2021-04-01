В филиале "Ставрополькрайводоканала" украли водовод

Около 7 млн рублей даже не внесли в кассу ГУП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В филиале «Восточный» ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» начались проверки по факту кражи водовода. Об этом сообщил источник «КП-Ставрополь» в правоохранительных органах.

- В период с 2014 по 2019 год ГУП выполняло работы по модернизации систем водоснабжения в филиале. Согласно плану, в Нефтекумске должны были менять магистральный водовод от насосной станции «Промвода» по улице Ленина. Министерство ЖКХ выделило из аварийного запаса трубы из полиэтилена, общая протяженность которых — более 2,5 километров. Примерно столько же закупил «Ставрополькрайводоканал». На водовод в 4,9 километра в общей сложности потратили более 31 млн рублей. Акты выполнения этих работ были подписаны в период с 2017 по 2019 год. Но по факту саму замену осуществили только в 2020 году, - рассказал собеседник «КП». - На месте полиэтиленовой трубы ранее стояла металлическая сеть водоснабжения. После замены 5-километровый водовод списали как металлолом. Со сдачи конструкции выручили около 7 млн рублей, но деньги не внесли в кассу.

Чтобы скрыть хищение, в филиале изготовили подложный договор, в котором фигурировала несуществующее ООО «Агропром Сервис» [оба предприятия с таким названием ликвидированы — Прим.]. Они якобы провели демонтаж трубы.

- В филиале до сих пор не провели инвентаризацию основных средств в части водопроводного хозяйства, - продолжает собеседник «КП». - А факт утраты балансового имущества ГУП так и не расследовал.

Выходит, что магистральный водовод, состояние которого по тарифному регулированию поддерживали за счет налогоплательщиков, списали как мусор. Хотя деньги с его реализации могли пойти на ремонт обветшалых сетей.

Редакция направила запрос в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» с просьбой прокомментировать информацию, однако ответа не получила. По данным редакции, Прокуратура Ставрополья организовала проверку.