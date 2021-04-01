Леди в погонах — 2021: итоги фотоконкурса на Ставрополье

Всех участниц ждут поощрительные призы Фото: Артем КИЛЬКИН

Издательский дом «Комсомольская правда» подводит итоги фотоконкурса «Леди в погонах — 2021». 35 представительниц ведомств из Ставрополя и Ставропольского края в течение полутора месяцев боролись за победу. 724 тысячи голосов было отдано за всех участниц конкурса. В среднем один пользователь голосовал за 1-2 девушек. Вот наши призеры!

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Екатерина Дюгаева

Девушка работает библиотекарем клуба Управления Росгвардии по Ставропольскому краю. Родилась и выросла в прекрасном селе Татарка Шпаковского района, затем переехала в город Ставрополь.

- У меня два высших образования по направлениям «Экономика и управление на предприятиях» и «Библиотечное дело в социальных организациях», - рассказывает Екатерина. - Замужем. Вместе с супругом воспитываем двоих прекрасных детей: сына и дочь. В жизни придерживаюсь мнения Альберта Эйнштейна: «Есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не существует. Второй – будто кругом одни чудеса». Обожаю активный семейный отдых. Часто путешествуем все вместе. Влюблена в горы, охоту и рыбалку. В 2019 году решила резко изменить свою жизнь и поступила на военную службу по контракту в Росгвардию. Горжусь тем, что сделала шаг к главной мечте – стать офицером.

Екатерина Дюгаева

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Оксана Шатохина

Девушка — старший лейтенант внутренней службы, психолог психологической лаборатории ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ставропольскому краю (исправительная колония №1, с. Кочубеевское). Оксана возглавляет молодежный совет учреждения, входит в состав пресс-группы, имеет активную жизненную позицию и участвует во всех творческих и спортивных мероприятиях, проводимых в колонии.

— Жизнерадостный и общительный человек! — так отзываются об Оксане ее коллеги.

Оксана Шатохина

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Виктория Колесова

Победительница нашего конкурса — лейтенант юстиции, помощник следователя Кочубеевского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.

В отличие от большинства служителей закона Виктория с детства не мечтала о нынешней профессии, но, к счастью, 10 лет назад решила попробовать себя на службе во вновь созданном государственном органе – Следственном комитете России. С тех пор ни разу не пожалела о своем выборе. Ее работа связана с ведением делопроизводства, что требует внимательности, исполнительности и ответственности, а также коммуникабельности, ведь именно она - тот самый человек, которого в первую очередь встречают граждане, пришедшие в следственный отдел.

После насыщенных трудовых будней Виктория превращается в заботливую супругу, создающую домашний уют и тепло. А еще она очень любит животных, поэтому каждый вечер дома ее ждет любимый питомец, английский кокер-спаниель по кличке Креам, а вместе с ним еще одна «обязанность», пусть не служебная, но не меняя важная – ежедневные прогулки. Но и с ней Виктория великолепно справляется, невзирая на усталость и работу допоздна.

Виктория Колесова

Результаты всех участниц можно найти по ссылке.

НАГРАЖДЕНИЕ

Издательский дом поздравляет всех участниц фотоконкурса! Своей красотой и женственностью вы показали многотысячной аудитории сайта kp.ru другую, очаровательную сторону ведомств, в которых работаете. И это — огромный успех.

Мы приглашаем на награждение всех девушек, участвовавших в «Леди в погонах — 2021», — сотрудниц МВД, МЧС, Следственного комитета, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов Ставропольского края. Их ждут поощрительные призы и подарки. Время и место проведения торжественного награждения будут сообщены позже.