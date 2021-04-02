В Ставрополе эвакуировали поликлинику

Показываем кадры, снятые очевидцами

Ставропольский краевой клинический многопрофильный центр, расположенный на улице Тюльпановая, эвакуировали в пятницу, 2 апреля. Пациентов и сотрудников срочно вывели на улицу. На территории поликлиники замечены пожарные автомобили. Очевидец прислал в редакцию кадры с места события:

«КП-Северный Кавказ» запросила официальную информацию по данному поводу в региональном МЧС. Нам ответили, что произошедшее не входит в поле деятельности их министерства. Источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной эвакуации стала забытая вещь. На 10:25 учреждение осмотрено сотрудниками полиции. Тревога оказалась ложной. Поликлиника работает в штатном режиме.