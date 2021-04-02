Боец ММА из России не заметил, как потерял палец. Зрители помогали искать

Фото: @khetag_pliev

На турнире Cage Fury Fighting Championship в Филадельфии осетинский боец Хетаг Плиев, выступающий за Канаду, потерял безымянный палец. И понял это не сразу, а когда обескураженный судья остановил поединок и все стали его палец искать. Как пишет ESPN, Хетаг рассказал, что почувствовал хруст, но решил — это вывих.

Сперва октагон изучили официальные лица — безрезультатно. Потом организатор боя Роб Хайдак попросил сидевших впереди зрителей помочь им. Стали еще вычислять возможную траекторию полета пальца по видеоповтору.

Палец пришили. Фото: @khetag_pliev

Невозмутимый Хетаг Плиев оставался в октагоне до победного, стоически дождавшись объявления результата поединка. Победу присудили сопернику осетина Девину Гудейлу. Это решение Плиев собирается оспорить в Атлетической комиссии штата Пенсильвания. Говорит, что во время боя Гудейл сделал запрещенный захват его перчаток. Палец, скажем сразу, нашли в одной из них. И уже пришили.

Надо сказать, организатор турнира все то время, что боец провел в октагоне, просил «вытащить его из клетки». «Это какой-то сюрреалистический эпизод!», - цитирует Хайдака ESPN.

Фото: @khetag_pliev

Отметим, что 36-летний боец Хетаг Плиев родом из Алагира (Северная Осетия). В детстве с семьей уехал в США, позже перебрался в Канаду. В составе их сборной по вольной борьбе он стал трехкратным призером Панамериканского чемпионата и бронзовым медалистом Панамериканских игр. Представлял Канаду на Олимпийских играх-2012 и трижды боролся на чемпионате мира. В профессиональный бокс пришел в 2017 году. Позднее стал драться в ММА. Поражение от Гудейла — первое, учитывая что всего он принял участие в шести поединках.

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