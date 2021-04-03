Массовое отравление в Минеральных Водах. Главное

В селе Мартины Колодцы произошло массовое отравление жителей питьевой водой Фото: Алексей БУЛАТОВ

История массового отравления в селе Марьины Колодцы и хуторе Сухая Падина Минераловодского городского округа Ставопольского края, прогремела на весь регион. «КП-Северный Кавказ» рассказывает последние новости об этой ситуации и развенчивает мифы о холере, которой местные жители запугивали друг друга. .

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

30 марта 2021 года 39 местных жителей обратились в больницу с симптомами расстройства пищеварительного тракта, из них - 24 ребенка разных возрастов. Число заболевших стремительно росло, появились подозрения на массовое отравление всего села.

ЧП произошло в Минераловодском городском округе Фото: Яндекс.Карты

Следственный комитет по Минеральным Водам сразу завел уголовное дело по статье: "Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Подозрения сразу упали на воду из системы водоснабжения села. Началась эпидемиологическая проверка.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров оперативно прокомментировал инцидент:

- По моему поручению в село уже направлена специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Медики совместно со специалистами Роспотребнадзора проводят тщательное эпидемиологическое расследование.

В Марьиных Колодцах развернули специальный провизорный госпиталь. На этот момент в него попали 8 человек, все дети наблюдались амбулаторно.

30 марта, в тот же день, прокуратура Ставропольского края инициировала проверку по факту массового отравления. Число больных выросло уже до 55 человек, из них 30 детей.

ПРИЧИНА МАССОВОГО ОТРАВЛЕНИЯ В МАРЬИНЫХ КОЛОДЦАХ

31 марта эпидемиологическое расследование продвинулось: в пробах водопроводной воды и биоматериалах больных обнаружили норо- и ротавирусы. Началась локализация и ликвидация очага инфекции, людям начали доставлять чистую питьевую воду. В Минераловодский округ привезли необходимые медпрепараты для проведения профилактических прививок против дизентерии и вирусного гепатита.

Поползли слухи. В WhatsApp начали нагонять панику, заявив, что в воде - холера, и она разрастется в эпидемию на весь городской округ. Эту информацию быстро опроверг глава Ставрополья.

Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья

- Вот такие сообщения распространяются сейчас по соцсетям. Причем, иногда даже с ссылкой на мой Инстаграм! Не знаю, кому нравится нагнетать страсти и провоцировать панику вокруг происшествия в Марьиных Колодцах. Никакой холеры там, к счастью, нет. Ротавирус, норовирус. И чье-то желание "хайпануть", - объяснил Владимиров.

"Комсомолке" удалось узнать, откуда растут ноги слухов про холеру в Минеральных Водах.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В МАРЬИНЫХ КОЛОДЦАХ

Число больных неумолимо росло: к 1 апреля количество отравленных достигло 162 человека, 13 из них госпитализировали. В селах Марьины Колодцы, Розовка, Безивановка, Старотарский, Утренняя Долина, Сухая Падина, Веселый объявили режим повышенной готовности.

В этот день прокуратура рассказала об итогах проверки деятельности ответственного за поставку воды филиала ГУП СК "Ставрополькрайводоканал". По их данным, компания не смогла обеспечить безопасность питьевой воды для населения округа.

- Кроме того, в ходе проверки выявлены факты наличия аварий на водоводе филиала "Южный", меры к устранению которых приняты только после организации проведения прокурорской проверки. В истекшем периоде 2021 года имели место факты 17 утечек на подающем водоводе от хутора Перевальный до села Марьины Колодцы протяженностью 33 километров, в том числе повторные, - сказано в сообщении ведомства.

Для локализации и ликвидации очага заболевания Роспотребнадзор выдал предписания органам муниципальной власти по проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О МАССОВОМ ОТРАВЛЕНИИ В МАРЬИНЫХ КОЛОДЦАХ

На 2 апреля число заболевших достигло отметки в 181 человека, из них 124 ребенка. Еще несколько человек отправили в госпиталь, но врачи оценивают состояния больных как легкой и средней тяжести.

Постепенно ситуация стабилизируется. Об этом на брифинге в правительстве края сообщил и.о. министра здравоохранения региона Владимир Колесников. Приток заболевших останавливается, люди в госпитале чувствуют себя лучше.

- Мы были готовы ко всем возможным вариантам развития событий и сработали на упреждение. Благодаря слаженным и своевременным действиям удалось за короткий промежуток времени купировать распространение кишечной инфекции. Мы видим, что заболеваемость в Марьиных Колодцах пошла на спад. Надеюсь, в течение ближайших суток удастся полностью купировать заболеваемость, - отметил Владимир Колесников.

"КП-Северный Кавказ" продолжает следить за событиями.