Подозреваемый в убийстве телеведущего из Ингушетии арестован спустя четыре года розыска

Предполагаемый убийца Ризван Котиев (слева) и убитый в 2017 году Амирхан Кокурхоев (справа) Фото: СОЦСЕТИ

Через четыре года федерального розыска в Новой Москве задержали подозреваемого в убийстве Амирхана Кокурхоева – телеведущего и пресс-секретаря администрации Сунженского района из Ингушетии. Хотя предполагалось, что 30-летний Ризван Котиев мог бежать через Грузию в Турцию, а оттуда – в Европу. Котиева заключили под стражу 3 апреля, сообщают в правоохранительных органах.

- В настоящее время Котиев задержан, находится под стражей в городе Москва, приняты меры для организации этапирования обвиняемого в Республику Ингушетия для производства необходимых следственных действий по уголовному делу, - комментируют «КП-Северный Кавказ» в следственном комитете РИ.

Амир Кокурхоев работал на ингушском телевидении

Первого января 2017 года в селе Нестеровское Сунженского района между арестованным и Кокурхоевым завязалась драка «на почве личной неприязни», комментировали в СКР республики. В драку ввязался отец Котиева, 60-летний Руслан Джамалдинов. Телеведущий местного канала «Ингушетия» попал в реанимацию Сунженской центральной районной больницы № 1 с ножевым ранением в области грудной клетки. И вскоре скончался, не придя в сознание. Было заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Пятого февраля того же года задержали Руслана Джамалдинова, который взял всю вину на себя, сказав, что не сын, а он нанес смертельное ножевое ранение. Тем не менее сбежавшего из республики Ризвана Котиева объявили в федеральный розыск.

Руслана Джамалдинова суд приговорил к 8,5 годам заключения в колонии строгого режима.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ингушетии арестовали подозреваемого в убийстве журналиста

Под стражей он будет находиться два месяца (подробнее)

В Ингушетии ищут мужчину, зарезавшего известного телеведущего

В последнее время Амерхан Кокурхоев работал в администрации Сунженского района республики (подробнее)