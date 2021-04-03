«Ахмат» уверенно разгромил «Краснодар» со счетом 5:0

Фото: FC Akhmat/ФК Ахмат

В Краснодаре в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сыграли ФК «Ахмат» с командой «Краснодара». Матч завершился уверенной победой грозненского клуба – счет 5:0.

Первый гол уже на пятой минуте встречи завел в ворота противника полузащитник Евгений Харин. На 49-й забил мяч защитник Андрей Семенов. Дублем на 51-й и 68-й минутах отметился хавбек Бернард Бериша. Заключительный в игре автогол забил сам себе на 93-й минуте полузащитник «быков» Алексей Ионов.

После поражения «Краснодар» в турнирной таблице все еще десятый с 34 очками. Это всего на два очка больше, чем у «Ахмата», занимающего 11 ступень.

- Сегодня я видел команду, играющую в футбол, прекрасное зрелище! – пишут фанаты ФК «Ахмат» в соцсетях. – Ахмат – сила!

10 апреля «Ахмат» встретится с «Уфой». «Краснодар» сыграет 11 числа с «Арсеналом» в Туле.