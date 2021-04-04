На границе с Дагестаном остановили конный поход кричащих «Ахмат — сила» чеченцев

Фото: скриншот видео с места инцидента

В село Ярык-су Новолакского района Дагестана прибыли около 30 всадников из Чечни, чтобы почтить память Байсангура Беноевского. В сети появилось видео с места событий.

На кадрах видно, что группа мужчин на конях направляются с флагами Чечни в одну сторону и при этом кричат: «Ахмат-сила».

Как сообщил собственный источник «КП-Северный Кавказ», этот конный поход не был согласован ни с администрацией района, ни с ОМВД России по Новолакскому району.

Полицейские сообщили об этом участникам похода. Известно, что после этого мужчины разошлись.

В администрации района подчеркнули, что конфликтных ситуаций, разжигающих межнациональный конфликт, зафиксировано не было.

Фото: СОЦСЕТИ. Памятник знаменитому Герою Кавказской войны Байсангуру Беноевскому

Напомним, что памятник знаменитому Герою Кавказской войны Байсангуру Беноевскому находится в селе Ярыксу Новолакского района.

Байсангур Беноевский (чеч. БойсанхIар Бено) знаменитый чеченский полководец XIX века, наиб имама Шамиля, активный участник Большой Кавказской войны 1817-1864 годов и национальный герой чеченского народа.