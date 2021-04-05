В Дагестане погиб восьмилетний мальчик, пытаясь прокатиться на прицепе грузовика

Ребёнок скончался по пути в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах гибели восьмилетнего мальчика. Трагедия произошла в воскресенье, 4 апреля, на проспекте Шамиля в Кизилюрте.

Около девяти вечера мальчишки решили покататься на грузовике и запрыгнули на сцепку между прицепами грузовой «Газели». Во время поворота один из мальчиков успел спрыгнуть, а второй, сорвавшись, угодил под колеса прицепа.

На помощь мальчику кинулись автомобилисты, ставшие свидетелями произошедшего. Они же и вызвали скорую. Бригада врачей прибыла быстро, но травмы, полученные ребенком оказались слишком серьезными, и он скончался по пути в больницу.

За рулем грузовой «Газели» находился 41-летний жителей селения Чиркей. С ним сейчас работают правоохранительные органы.

- Водитель грузового транспортного средства для дальнейшего разбирательства доставлен в отдел полиции. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

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