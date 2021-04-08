Доктор экзотических животных представит Ставрополье на конкурсе «Краса студенчества России»

Студентка Вероника Макаренко прошла в очный тур национального конкурса красоты. Фото: личный архив героини публикации

Ежегодный национальный конкурс «Краса студенчества России» традиционно проходит в несколько этапов - заочно и очно. На заочный этап в этом году поступило более 200 заявок. В конкурсную программу входила защита портфолио и тест по истории и географии. Как отмечают организаторы, с тестом на 100% справились более половины участниц. По результатам заочного тура участницами очного тура станут 65 красавиц. Бороться за корону им предстоит в Архангельске с 11 по 16 апреля.

Ставропольский край в национальном конкурсе красоты представит 20-летняя Вероника Макаренко из Пятигорска. Сейчас Вероника учится на третьем курсе факультета ветеринарной медицины в Ставропольском государственном аграрном университете. К слову, наша участница - титулованная особа. В 2020 году одержала уверенную победу в конкурсе «Мисс и Мистер студенчества Ставропольского края».

Заочный этап конкурса Вероника прошла с легкостью! Фото: личный архив героини публикации.

С заочным этапом, во время которого пришлось сдавать в том числе тесты по истории и географии, Вероника справилась отлично, теперь дело за малым - показать всей стране, какие красавицы и умницы живут на Ставрополье.

«Комсомольская правда» узнала, чем сейчас живет Вероника и какие планы строит на будущее.

Танцует, стреляет и...

Вероника родилась и выросла в Пятигорске. Самым большим своим увлечением считает танцы. Сейчас она руководит студенческим танцевальным коллективом, который выступает не только в вузе, но и на городском уровне.

- Я обожаю танцевать, это одно из моих самых больших увлечений! Мне неважно, где танцевать и под какую музыку. Танцы - это не про умение, это про душу. Про танцевальное искусство могу говорить бесконечно, но также у меня много других увлечений, - признается Вероника.

К «девичьим» увлечениям конкурсантки можно отнести и макияж. Вероника любит краситься и вполне могла бы стать профессиональным визажистом.

- Макияж для меня - как отдельный вид искусства. Если спросить меня, какую бы профессию я выбрала, если бы не было ветеринарии, я бы ответила - визажист, - говорит девушка.

Помимо танцев и макияжа Вероника увлекается баскетболом, любит кататься на сноуборде и... отлично стреляет. На счету красавицы ни одно призовое место по стрельбе. Необычное увлечение девушки разделяет ее папа.

- Мы с папой периодически посещаем стрельбища, для меня это непередаваемые ощущения! По секрету сказать, работники тиров на морских курортах не любят, когда я к ним прихожу, ведь я забираю все главные призы.

Вероника с детства мечтала лечить зверей. Фото: личный архив героини публикации

… лечит ежей и попугаев

Впрочем, свою будущую профессию Вероника тоже выбирала, опираясь на свои интересы и увлечения. Как признается будущий ветеринар, ей с раннего детства хотелось лечить животных. Только вот собачки и кошечки ее в этом плане мало интересовали. Мечтала она спасать жизни хладнокровных крокодилов, болтливых попугайчиков и колючих ежей. Вероника - дама упорная и с намеченного пути сворачивать не привыкла. Решила - сделала.

Единый госэкзамен Вероника сдала отлично. Баллы позволяли поступить в ведущие вузы Москвы и Петербурга, но ее выбор пал на аграрный университет в Ставрополе. Среди аграрных вузов страны он - лучший. Так будущая Мисс студенчества Ставропольского края-2020 стала студенткой факультета ветеринарной медицины кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных. Эдакий Айболит в юбке!

Профессия Вероники востребована, и уже сейчас она подрабатывает в одной из ставропольских ветклиник в качестве ассистента.

- Считаю свою профессию очень перспективной. Ветеринария стремительно развивается. В скором времени животных будут лечить так же, как и людей. Зрением будут заниматься офтальмологи, операции проводить хирурги. С каждым годом пациентов, в том числе и экзотических, становится все больше. Так что, думаю, без работы я точно не останусь! - говорит Вероника.

Вероника не только постигает азы ветеринарного дела, но и репетирует танцевальный номер, а также оттачивает дефиле перед поездкой в Архангельск.

Одной красоты мало

В ближайшие дни девушка преодолеет путь в 2600 километров, чтобы представить родное Ставрополье на престижном студенческом конкурсе. Назвать состязания просто конкурсом красоты - язык не поворачивается. Чтобы победить в нем, одной красоты мало. Нужно быть эрудированной, грамотной и очень творческой личностью.

Так, в очном этапе конкурса девчонкам из 42 регионов России предстоит написать орфографический диктант, сдать литературный тест, пройти фотоэтап, устроить самопрезентацию, представить творческий номер. Заключительный выход - дефиле.

Быть красивой - мало, нужно быть еще и умной. Фото: личный архив героини публикации.

К конкурсу наша участница уже готова. В Архангельск она повезет, помимо глубинных знаний, танец.

- Я танцую разные направления - как классику, так и современную хореографию: хип-хоп, дэнсхолл, хаус и другие стили. Но для конкурса решила поставить нечто особенное, поэтому выбор пал на Experimental. Это, скорее, смешение стилей. Хореография - собственная, - поделилась конкурсантка.

До финального выступления красавицы со Ставрополья Вероники Макаренко на национальном конкурсе «Краса студенчества России» остаются считанные дни. Сейчас ей очень нужна наша поддержка. Проголосовать можно по ссылке!

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