«Лучше отойдите!»: взрыв танка в Буйнакске успели снять очевидцы

Фото: скриншот видео с места событий

Жители Дагестана сняли на видео взрывы в районе склада в Буйнакске. Кадры с места событий очевидцы разместили в соцсетях.

На них слышны громкие хлопки и видны яркие вспышки. Известно, что ЧП произошло после полуночи 8 апреля.

По словам местных жителей, на территории склада в Буйнакске могут разрываться боеприпасы или даже мог взорваться танк.

Но официального подтверждения этой информации пока нет. Обстоятельства инцидента выясняются.

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