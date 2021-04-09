Кадыров стал самым старым и самым молодым главой региона одновременно. Объясняем, как это возможно

Рамзан Кадыров стал лидером политических долгожителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отныне Рамзан Кадыров является главой региона, который дольше всех находится на своем посту. До этого первое место занимал теперь уже бывший ульяновский губернатор Сергей Морозов. Он руководил областью 16 лет, с января 2005 года.

8 апреля 2021 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку чиновника - Морозов сообщил, что намерен баллотироваться в депутаты Госудумы РФ.

Кадыров находится на своем посту уже 14 лет и почти два месяца, то есть является самым «старым» руководителем региона. Но при этом про него говорят и как про самого молодого главу субъекта. Как такое может быть? Сейчас объясним.

В данном случае сравнивается не нынешний возраст губернаторов, а возраст, в котором они вступили в должность. Есть три политика, которые сделали это, когда им было всего 30 лет:

- глава Чечни Рамзан Кадыров (родился 5 октября 1976 года, в должности с 5 апреля 2007 года, до этого с 15 февраля работал с приставкой врио),

- губернатор Калининградской области Антон Алиханов (родился 17 сентября 1986 года, в должности с 29 сентября 2017 года, до этого с 6 октября 2016 года работал с приставкой врио);

- губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов (родился 17 февраля 1988 года, в должности с 9 сентября 2018 года, до этого с 29 мая работал с приставкой врио).

Получается, что перечисленные политики пришли к власти, когда им было 30 лет и 4 месяца, 30 лет и 1 месяц и 30 лет и 3 месяца соответственно. Но если сравнивать, в каком возрасте они полноценно вступили в должности, без приставки врио, то первенство (пусть и с минимальным перевесом в 23 дня) переходит к Рамзану Кадырову.

Любопытный факт - Кадыров успел побыть президентом Чечни еще в 2005 году. Правда, всего четыре дня - республику одновременно покинули два первых лица: президент Алу Алханов ушел в отпуск, а премьер Сергей Абрамов отправился в командировку. Согласно регламенту, обязанности руководителя региона в период «безвластия» переходят председателю правительства ЧР, которым на тот момент Кадыров и являлся.

Еще один не менее интересный факт - Кадыров мог возглавить Чечню вообще в 28 лет. Столько ему было, когда во время теракта 9 мая 2004 года на стадионе «Динамо» погиб его отец, первый президент Чечни Ахмат Кадыров. Госсовет и правительство республики попросили президента России внести изменения в республиканскую конституцию, которая запрещала баллотироваться в президенты лицам, не достигшим 30-летнего возраста. В просьбе было отказано и Рамзан Кадыров остался первым вице-премьером ЧР, курирующим силовой блок.

ДРУГИЕ САМЫЕ «СТАРЫЕ» ГУБЕРНАТОРЫ РОССИИ

Абсолютным рекордсменом по длительности нахождения на посту главы региона стал Аман Тулеев, экс-губернатор Кемеровской области. Он исполнял обязанности с 1997 по 2018 годы, это 20 лет, девять месяцев, пять сроков подряд. На каждых выборах за него голосовали больше 90% избирателей.

Если говорить о возрасте, то самым пожилым губернатором в России является Александр Усс, глава Красноярского края. Ему в этом году исполнится 67 лет.

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