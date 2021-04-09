В Дагестане подросток выменял машину на телефон и удирал от полицейских задним ходом

Подросток за рулем авто спровоцировал погоню в Дагестане. Фото: скриншот видео

Полицейская погоня в стиле американских боевиков попала на видео в Дагестане. В соцсети попала запись с камер видеонаблюдения, на которой видно как полицейские преследуют автомобилиста, который удирает от правоохранителей задним ходом. Местные жители даже предположили, что в «деле» замешана блогерша Акула, известная своим крутым нравом и любовью к скорости. Но, ошиблись. Главным «героем» ролика, как оказалось позже, стал 16-летний подросток из Кизляра.

Мальчишка выменял ВАЗовскую «девятку» на телефон. На дороге слишком юного водителя заметили инспекторы ДПС и потребовали остановиться. Подросток решил скрыться и надавил на газ. Инспекторы подключили к погоне коллег - попросили сотрудников ППС заблокировать проезд гонщику. Когда «Патриот» преградил путь, водитель «девятки», несмотря на отсутствие водительского стажа, не растерялся и стал удирать от постовых задним ходом.

Подростка задержали и доставили в отдел полиции, где он рассказал, откуда у него машина. Признался он и в том, что родители были не в курсе "выгодной сделки".

Собственника автомобиля ждет разбирательство, его сейчас ищут правоохранители.

- На данный момент устанавливается реальный владелец автомобиля, в отношении молодого человека собран материал для принятия процессуального решения, кроме того, для дальнейшего разбирательства привлечена комиссия по делам несовершеннолетних, - рассказали в пресс-службе МВД по Дагестану.

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Видео сумасшедшей гонки он сам опубликовал в соцсетях (подробнее).

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