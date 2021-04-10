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Происшествия10 апреля 2021 13:15

В Дагестане задержаны десять сотрудников Ространснадзора за крупные взятки

Пятеро фигурантов дела уже арестованы
Варвара АНТОНОВАВарвара АНТОНОВА
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Подозреваемые не измеряли вес грузовых машин

Подозреваемые не измеряли вес грузовых машин

Фото: Анастасия Осипова

В Дагестане задержали десять сотрудников Ространснадзора. Их подозревают в получении взяток в особо крупном размере, передает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по СКФО.

Должностные лица работали на весовом контроле трассы "Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала". С апреля по ноябрь 2020 года за взятки они пропускали грузовые машины без замера массы. В общей сложности сотрудники заработали более 1,2 млн рублей.

Против них возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом за незаконные действия, организованной группой, в особо крупном размере". Следствие устанавливает, какая роль в группе принадлежала каждому из подозреваемых. В домах и квартирах фигурантов дела уже проведены обыски.

По состоянию на 10 апреля пятеро задержанных уже арестованы. Остальные ждут решения суда. Следствие ходатайствует о заключении подозреваемых под стражу.

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