Во Владикавказе задержали пенсионера, который взял в заложники девять человек

Во Владикавказе полиция задержала мужчину, грозившего взорвать магазин. Фото: скриншот видео

Инцидент произошел днем в понедельник, 12 апреля, во Владикавказе. В магазин «Доступ» ворвался пожилой мужчина и, потребовав всем оставаться на местах, сообщил, что у него бомба. Мол, у меня 10 кг тротила - все взлетите. После этого он сам набрал службу спасения и рассказал о заложниках и бомбе.

В магазине на тот момент находились 9 человек, включая персонал. Среди посетителей были двое детей. В итоге в течение 15 минут он сам всех выпустил, а после его задержали силовики. Взрывчатки у него не оказалось, а запугивал он всех муляжом.

Какие цели преследовал пенсионер, пока неизвестно. Сейчас с ним беседуют сотрудники правоохранительных органов, пытаясь выяснить все детали произошедшего инцидента.

Стоит отметить, что намерения седовласого мужчины заложники всерьез не восприняли. Одна из сотрудниц умудрилась выскочить в то время, когда он «захватывал» заложников. Позже «захватчик» назовет ее дурой, а остальным прикажет оставаться на местах. Другая сотрудница успела записать беседу с ним на видео, а третья и вовсе стала пререкаться из-за того, что покупатели из-за его «шуток» не могут пройти в торговый зал.

- Я взорву всё это! Вам это что, шутки кажется? Не открывайте двери никому — улетите! - парировал ей несостоявшийся «террорист» и стал сдавать позиции, отпуская людей, которых ранее объявил заложниками.

КСТАТИ

Ситуация, которая произошла сегодня во Владикавказе, разрешилась для персонала и посетителей магазина благополучно. И то, что персонал не воспринял всерьез угрозы не повлекло за собой никаких последствий. Тем не менее, специалисты МЧС не рекомендуют вступать в разговор, а уж тем более в ссоры с предполагаемым террористом.

«Комсомольская правда» выяснила, как правильно вести себя, если ты оказался в заложниках.

- Не пытайся убежать, вырваться самостоятельно - террористы могут отреагировать агрессивно. Постарайся успокоиться и жди освобождения.

- Настройся на долгое ожидание. Специалистам требуется время, чтобы освободить тебя. Они не теряют ни минуты, но должны всё предусмотреть.

- Постарайся мысленно отвлечься от происходящего: вспоминай содержание книг, художественных фильмов, мультфильмов, решай в уме задачи. Если веришь в Бога, молись.

- Старайся не раздражать террористов: не кричи, не плачь, не возмущайся. Не требуй также немедленного освобождения - это невозможно.

- Не вступай в споры с террористами, выполняй все их требования. Помни: это вынужденная мера, ты спасаешь себя и окружающих.

- Помни, что, возможно, тебе придётся долгое время провести без воды и пищи - экономь свои силы.

- Если в помещении душно, постарайся меньше двигаться, чтобы экономнее расходовать кислород.

- Если воздуха достаточно, а по зданию передвигаться запрещают, делай нехитрые физические упражнения - напрягай и расслабляй мышцы рук, ног, спины. Не делай резких движений.

Помни: если заложник проводит много времени с террористами, ему может показаться, что они вместе, а весь мир - против них. Это очень опасная ошибка! Знай: в любой ситуации террорист - это преступник, а заложник - его жертва! У них не может быть общих целей!

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