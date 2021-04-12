В Махачкале горит квартира на мансарде 11-этажного дома

В Махачкале горит квартира на Ломоносова. Фото: скриншот видео с места ЧП
В Махачкале загорелась квартира 11-этажного дома по улице Ломоносова. По предварительным данным, огонь охватил квартиру, которая расположена на мансардном этаже высотки.
- В 15:57 поступило сообщение о пожаре на мансардном этаже 11-этажного многоквартирного жилого дома в Махачкале по ул. Ломоносова, 10. На место происшествия направлены 12 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике Дагестан.
По предварительным оценкам, пожар распространился на площади в 100 квадратных метров.
Из горящего дома спасатели эвакуировали 150 жильцов. С ними на месте ЧП работают психологи. О пострадавших в результате пожара пока не сообщается. Также не называется и причина возгорания.
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