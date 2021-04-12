В Махачкале ликвидировали пожар на мансарде 11-этажного дома

Пожар на Ломоносова в Махачкале ликвидировали. Фото: соцсети

В Махачкале сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на мансардном этаже 11-этажного дома по улице Ломоносова. По предварительным оценкам, огонь успел распространиться на площади в 200 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

- В 18:01 ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике Дагестан.

Напомним, пожар возник в квартире на мансардном этаже дома №10 по улице Ломоносова сегодня днем. Изначально сообщалось о возгорании на площади в 100 квадратных метров. Из дома были эвакуированы порядка 150 жителей, с ними на месте происшествия работали психологи.

К ликвидации пожара были привлечены 90 человек и 28 единиц техники, в том числе от республиканского МЧС 46 человек и 15 единиц техники.

На данный момент специалисты выясняют причину пожара. Также им предстоит установить сумму ущерба, причиненного огнем.

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