«Гемотест» приглашает ставропольцев на проверку антител после вакцинации от COVID-19

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Анализ позволит определить уровень нейтрализующих антител к S-белку коронавируса, которому «Спутник V» учит противостоять наш организм. За качество результата в Лаборатории «Гемотест» отвечает тест-система и оборудование фирмы Roche (Швейцария).

Сдавать анализ «После вакцинации от COVID-19» сразу после получения второй дозы вакцины смысла не имеет – чтобы выработать антитела, организму нужно время. По этой причине рекомендуется выждать минимум неделю перед исследованием.

Анализ не предназначен исключительно для тех, кто уже прошел вакцинацию – он поможет оценить иммунный ответ организма и тем, кто переболел COVID-19 и не делал прививку.

До 31 июля исследование «После вакцинации от COVID-19» доступно по специальной цене – 1390 рублей. Для проведения анализа потребуется кровь из вены – взятие биоматериала оплачивается отдельно. Срок выполнения – 1 день. Подробное описание комплекса и правила подготовки можно узнать на странице исследования на официальном сайте Лаборатории «Гемотест».

У компании есть предложение и для тех, кто еще не сделал прививку – комплекс анализов «Перед вакцинацией от COVID-19» поможет уточнить наличие противопоказаний и подготовиться к процедуре правильно. До 31 июля стоимость этого комплекса равна 2390 рублей без учета взятия биоматериала, срок выполнения – 1 день. Подробности – на странице исследования.

Результаты исследований можно увидеть в личном кабинете на сайте «Гемотеста» или получить по электронной почте. Также на указанный при заказе номер телефона придет SMS-уведомление.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Ставропольском крае:

Ставрополь

• проспект Юности, 24А

• Мира, 266/3

• Серова, 154

• Тухачевского, 20/2

Михайловск

• Войкова, 417

Невинномысск

• Менделеева, 33

Пятигорск

• Октябрьская, 14

Кисловодск

• 40 лет Октября, 22А

• Широкая, 39

Ессентуки

• Пятигорская, 115А

Минеральные Воды

• Гагарина, 48А

• проспект 22-го партсъезда, 90/1

Георгиевск

• Калинина, 148

Новопавловск

• Центральная, 17