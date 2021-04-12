Юные ставропольцы учатся финграмотности в театре кукол

Перед спектаклем детям рассказали о деньгах.

На Ставрополье в рамках VII Недели финансовой грамотности для детей и молодежи стартовал новый образовательно-просветительский проект под названием «Финансовая сказка в театре кукол».

Его первыми участниками стали юные зрители, пришедшие в воскресенье 11 апреля в Ставропольский краевой театр кукол на спектакль «Дюймовочка». Для них было организовано несколько интерактивных зон, где перед представлением актеры занимали детей развивающими играми, рассказывали о роли денег в жизни.

В частности, малыши рисовали свои предполагаемые покупки и пытались оценить, сколько денег им на это понадобится. Также о ситуациях, иллюстрирующих важность финансовых знаний в обыденной жизни, ребятам напомнили персонажи мультсериала «Смешарики», которые встретили юных зрителей на большом видеоэкране.

А кроме того, посетители получили в подарок увлекательную книжку для раскрашивания, которую можно назвать особенной. Помимо картинок, в ней помещены поучительные истории в стихотворной форме про мальчика Борю - по его поступкам детям с помощью взрослых предстоит познать науку личных финансов.

Приветствуя посетителей театра и их родителей, координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставрополья Надежда Герасименко напомнила о том, насколько важно разговаривать с детьми о деньгах и покупках, показывать возможность их накопления и рациональность в тратах, но вместе с тем давать понять, что не в деньгах счастье.

- Нужно как можно раньше включать ребенка в обсуждение семейных вопросов в части финансов. Он должен быть причастен к этой теме, понимать, что может поделиться своим мнением, высказать пожелания. Уже это позволит детям лучше понимать объем семейного бюджета, уровень доходов, а значит - и то, что на данном этапе семья себе может позволить, а что - пока нет, - рассказала Н. Герасименко. - Если у ребенка проявляется интерес к финансам, то его лучше поддерживать, чтобы дать возможность узнать что-то новое. При этом осваивать дополнительные знания можно легко и с интересом. И здесь не нужно изобретать велосипед - есть тематические образовательные мультфильмы, адаптированная почти под любой возраст литература, настольные игры. Все находится в открытом доступе. Плюс в помощь родителям и подобные мероприятия.

Решено, что в рамках этого проекта, организуемого Ставропольским краевым театром кукол в сотрудничестве с Региональным центром финансовой грамотности, такие просветительские мероприятия станут ежемесячными. Занятия по азам личных финансов для юных театралов будут проводиться в преддверии спектаклей, и адресованы они в первую очередь детям дошкольного и младшего школьного возраста.

В театре кукол.

Проект «Финансовая сказка в театре кукол» нацелен на то, чтобы заложить основы интереса к постижению финансовой грамотности, научить разумному отношению не только к деньгам, но и к жизненным ресурсам в целом. осваивают.

- Такие проекты очень важны в современном обществе, - уверена директор Ставропольского краевого театра кукол Ольга Яковлева. - Они помогают ребятам быстрее социализироваться, привыкнуть к взрослой жизни и научиться ценить один из ее важнейших ресурсов.

Напомним, что на Ставрополье уже выработан некий «каркас» работы с детьми в сфере обучения их азам финансовой грамотности. Принципиальный момент, как подчеркивают в Региональном центре финграмотности, в том, что фокус делается на интерактиве и игровых форматах.

Потому из года в год растет число участников всевозможных олимпиад, квестов, игр и разнообразных состязаний. Вместе с тем ежегодно расширяется тематика и ассортимент используемых форматов. Региональный центр будет оказывать реализации проекта всестороннюю поддержку, заверила Надежда Герасименко.

- Сотрудники театра кукол будут всегда в курсе оригинальных и наиболее успешных форм и методов работы в сфере финансового просвещения подрастающих поколений. За время реализации краевой программы по повышению финансовой грамотности населения в этом плане нами был изучен, аккумулирован и апробирован разнообразный опыт многих регионов, - подчеркнула она. - И стоит выразить глубокую признательность коллективу театра за готовность и желание работать вместе с нами на этой ниве.

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