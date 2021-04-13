Обиженная любовница или жена: В Ставрополе девушка ночью изрубила топором машину

Девушка изрубила топором иномарку. Фото: скриншот видео

В Ставрополе героиней соцсетей стала девушка, которая вооружившись топором с ожесточением изрубила припаркованную машину. Инцидент произошел ночью в одном из спальных районов города и был зафиксирован на камеру наружного наблюдения, а после - размещен в социальных сетях.

На кадрах видно, как длинноволосая блондинка с топором в руках подходит к иномарке серого цвета, которая припаркована у одного из многоэтажных домов. Сначала она наносит несколько ударов по капоту авто, потом, двигаясь планомерно вокруг машины, ударяет топором по стеклам. При этом девушка не суетится, не торопится. Видно - уверена в своей правоте.

Доделав «работу», барышня показывает кому-то жест, мол «все под контролем» или «дело сделано» и удаляется в подъезд дома.

Уже утром стало понятно, что урон, который она нанесла машине - значительный. На машине видны вмятины на капоте и нет ни одного целого стекла.

Неизвестно, чем ей так насолил хозяин иномарки, но очень похоже на женскую месть. Ставропольцы гадают, кто же эта отчаянная дама с топором - обиженная любовница или жена владельца автомобиля? А может быть злая соседка?

Пока правоохранительные органы Ставрополя не сообщали о том, поступило ли к ним заявление о порче транспортного средства.

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