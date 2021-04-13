Сергей Меняйло отправил в отставку Правительство Северной Осетии. Фото: YouTube

Во вторник, 13 апреля, новый глава Северной Осетии Сергей Меняйло отправил в отставку республиканское правительство.

- Правительство Республики Северная Осетия-Алания отправлено в отставку. Указ об этом подписал временно исполняющий обязанности Главы Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло, - сообщили в пресс-службе главы Северной Осетии.

При этом все члены кабмина продолжат исполнять свои полномочия до формирования нового состава Правительства, но уже с приставкой «врио».

- Все руководители органов исполнительной власти республики продолжают работать с приставкой «врио», - добавили в пресс-службе главы.

Напомним, 9 апреля стало известно о том, что посты главы республики покинул Вячеслав Битаров. На должность руководителя региона Владимир Путин назначил Сергея Меняйло.

После назначения на должность, Меняйло, родившийся в Северной Осетии, заявил о том, что никогда не забывал свою малую родину и знает, что нужно предпринять, чтобы республика успешно развивалась.

В частности, врио главы Северной Осетии отметил, что в первую очередь обратит внимание на борьбу с коронавирусом и в целом здравоохранение, а после вплотную займется развитием агропромышленного и санаторно-курортного направления.

Также Сергей Меняйло сообщил о готовности разработать индивидуальную комплексную программу социально-экономического развития республики.

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