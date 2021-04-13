«Ваше время кончилось»: стала известна причина драки сыновей Жириновского и экс-главы Северной Осетии

На фото: Зелимхан Битаров/ Олег Эйдельштейн

Стала известна причина драки сыновей Жириновского и экс-главы Северной Осетии. Напомним, конфликт произошел накануне в московском аэропорту Внуково.

Там сын экс-главы Северной Осетии Зелимхан Битаров избил сына Владимира Жириновского - Олега Эйдельштейна.

Мужчины вместе прилетели из Владикавказа, сообщает BAZA.

Известно, что сын Жириновского уже написал заявление в правоохранительные органы.

Позже очевидцы рассказали, что причиной конфликта послужила фраза Эйдельштейна в адрес отца и сына Битаровых: «Ваше время кончилось». При этом свидетели ссоры сообщают, что сын Жириновского во время конфликта бросил в лицо собеседника оскорбительные слова.

Однако подробности и причины ссоры в аэропорту Внуково выяснят правоохранительные органы. Официальных комментариев по этому делу пока не поступало.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 9 апреля 2021 года подтвердилась отставка главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

Документ подписал президент России Владимир Путин. В этот же день полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло поручили возглавить Республику Северная Осетия-Алания.

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